Eğer Bu Popüler Uygulama Cihazınızda Yüklüyse, Hemen Silin!

Kötü haber tez yayılır derler. Bu sefer kötü haber, reklamların Android cihazlarındaki web tarayıcılarında rastgele açıldığını fark etmeye başlayan Malwarebytes forumundaki kullanıcılardan geldi. LavaBird LTD'nin Barcode Scanner uygulaması, daha önce kullanıcıların QR kodlarını taramasına ve barkod oluşturmasına izin veriyordu. Ancak ne olduysa oldu, Aralık ayındaki güncellemeden sonra programın içine bir anda kötü niyetli yazılımlar doldu.
Barkod Tarayıcı uygulaması daha sonra kullanıcıların varsayılan tarayıcılarını açmaya ve onlara diğer uygulamalar için reklamlar göstermeye ve ayrıca performanslarını artırmak için cihazlarında zaten yüklü olan uygulamaları yükseltmelerini önermeye başladı. En tehlikeli yönü de, bu uygulamanın yaklaşık 10 milyon cep telefonu kullanıcısı tarafından yüklenmiş ve kullanılıyor olması.
Barkod Tarayıcının bariz kötü niyeti nedeniyle Malwarebytes, Android / Truva atı biçiminde bir truva atı keşfetmek için uygulamanın koduna daha da derinlemesine baktı. İçinde, HiddenAds. ADQR Truva atı bulundu. Cihazlarında hala Barkod Tarayıcı yüklü olan kullanıcılar, tarayıcılarında istenmeyen ve hatta kötü amaçlı reklamların sunulmasını önlemek için uygulamayı hemen silmeli...
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