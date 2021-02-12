Eğer Bu Popüler Uygulama Cihazınızda Yüklüyse, Hemen Silin!

Google Play'de oldukça popüler olan Barcode Scanner uygulaması, tek bir güncelleme sonrasında popüler bir uygulamadan kötü amaçlı yazılım dağıtım merkezine dönüştü.

Bu uygulamayı Android cihazınızdan hemen silin!

Kötü haber tez yayılır derler. Bu sefer kötü haber, reklamların Android cihazlarındaki web tarayıcılarında rastgele açıldığını fark etmeye başlayan Malwarebytes forumundaki kullanıcılardan geldi. LavaBird LTD'nin Barcode Scanner uygulaması, daha önce kullanıcıların QR kodlarını taramasına ve barkod oluşturmasına izin veriyordu. Ancak ne olduysa oldu, Aralık ayındaki güncellemeden sonra programın içine bir anda kötü niyetli yazılımlar doldu.

Barkod Tarayıcı uygulaması daha sonra kullanıcıların varsayılan tarayıcılarını açmaya ve onlara diğer uygulamalar için reklamlar göstermeye ve ayrıca performanslarını artırmak için cihazlarında zaten yüklü olan uygulamaları yükseltmelerini önermeye başladı. En tehlikeli yönü de, bu uygulamanın yaklaşık 10 milyon cep telefonu kullanıcısı tarafından yüklenmiş ve kullanılıyor olması.

Barkod Tarayıcının bariz kötü niyeti nedeniyle Malwarebytes, Android / Truva atı biçiminde bir truva atı keşfetmek için uygulamanın koduna daha da derinlemesine baktı. İçinde, HiddenAds. ADQR Truva atı bulundu. Cihazlarında hala Barkod Tarayıcı yüklü olan kullanıcılar, tarayıcılarında istenmeyen ve hatta kötü amaçlı reklamların sunulmasını önlemek için uygulamayı hemen silmeli...

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 15 Şubat 2021 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı 43" Elton TV fırsatı
A101 11 Şubat 2021 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Redmi 9 cep telefonu fırsatı
Çiçekçiler 14 Şubat'ta açık olacak mı? Açıklama geldi
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu

Günün En çok Okunanları
Apple'ın Gazabına Uğrayıp Yok Olan, Bir Dönemin Efsane Uygulamaları
Google, Masaüstü Aramaları İçin de "Karanlık" Dönemi Başlatıyor
Bu Resme Her Gün 90 Milyon Kez Tıklanıyor! Peki Bu Resmin Gizemi Ne?
Türk Uzay Parçacık Teleskobu İstanbul'da Üretilecek!
Instagram, Direkt Mesajlar (DM) İçin Aldığı Yeni Sert Kararlarını Duyurdu

 

 