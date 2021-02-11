Galaxy S21 Serisinin En Çok Satan Modeli Hangisi? Sürprize Hazır Olun!

Her ne kadar Samsung'un Galaxy S21 serisi için beklentilerini düşürdüğü konuşulsa da, görünene göre ön sipariş döneminde sadece Güney Kore'de değil, Birleşik Krallık'ta da önemli bir başarı yakaladı.
Samsung İngiltere'nin bildirdiğine göre Galaxy S21 serisi, ön sipariş anlamında hem Galaxy S10 hem de Galaxy S20 serilerini geçmeyi başardı. Samsung, 28 Ocak tarihinde sona eren iki haftalık ön sipariş döneminde verilen tam sipariş sayısını belirtmemiş olsa da, görünene göre bu başarının arkasındaki asıl isim Galaxy S21 Ultra oldu.
S21 Serisinin Kralı Galaxy S21 Ultra Oldu
Samsung İngiltere'nin yeni açıklamasına göre Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 serisinin en çok aranan modeli olmayı başardı. Dahası, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 ile Galaxy S21+'nın toplam ön sipariş sayılarını bile geçmiş durumda. Samsung'un kendi kelimeleri ile telefon, ön sipariş döneminde "satışların yarısından fazlasını" oluşturuyordu.
Normalde Samsung serilerinin Plus (+) türevleri daha fazla ilgi görüyor. Geçtiğimiz yılın ilk yarısının sonunda Galaxy S20+, Galaxy S20 serisinin en çok satan modeli olmuştu. Bu yüzden Galaxy S21 Ultra'nın bu momentumu devam ettirip ettiremeyeceği merak konusu.
Samsung'un söylediğine göre Galaxy S21 Ultra'nın bu başarısının asıl sebebi çok fazla yenilik sunmuş olması. Telefon, çok iyi bir AMOLED ekrana, 5G bağlantısına ve endüstri lideri kameralara sahip.
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