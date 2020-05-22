Eğer iPhone 12 Almayı Planlıyorsanız, Bu Haber Hoşunuza Gitmeyecek

Apple'ın iPhone ile verdiği aksesuarları keyifle kullananların yüzü, beklenen iPhone 12'nin kutusunu açınca biraz ekşiyebilir.

iPhone 12'nin Kutusunda EarPods Olmayabilir

AirPods'tan daha çok para kazanmak isteyen Apple, normalde iPhone paketine dahil ettiği EarPods kulaklıklarını iPhone 12'nin kutusuna dahil etmeyebilir.

Yeni bir telefon satın aldığınızda kutusundan çıkan hızlı şarj cihazı, kulaklık dönüştürücüsü gibi aksesuarlar, deneyiminizin nasıl olacağını belirleyebiliyor. Yeni bir dedikodu, Apple'ın bu senenin sonunda satışta olması beklenen iPhone 12'nin kutusunda EarPods'un bulunmayacağını söylüyor.

Bilginin kaynağı, itibarlı sızıntı profillerinden Ming-Chi Kuo. Söyledikleri genellikle doğru çıkan Kuo'ya göre Apple, 2020'de daha çok AirPods satmak istiyor ve bunun için iPhone 12'nin ek aksesuarlarında bir ayarlama yapacak. Şu an iPhone ile gelen Earpods, telefonun Lightning yuvasına bağlanabiliyor. Earpods'un müthiş bir ses kalitesi sunmak gibi bir iddiası yok ve buna önem vermeyenleri hedef alıyor.

Apple, Earpods'u iPhone 12'nin kutusundan çıkardığında kullanıcıların AirPods 2019'a veya AirPods Pro'ya yöneleceğini düşünüyor. Bununla birlikte piyasada birçok iyi kablosuz kulaklık var ve firmanın bu hamlesinin işe yarayacağının bir garantisi yok. Buna karşın yeni iPhone satın alanların çoğu daha önce de iPhone kullandığından, eski Earpods'larını kullanmaya devam edebilecekler.

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