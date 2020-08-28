Eğitim Sezonuna Bilgisayarınızı SSD ile Hızlandırarak Girin

Yeni eğitim ve öğretim dönemi başlarken bilgisayarım eskisi gibi hızlı çalışmıyor diyenler kaliteli bir SSD takviyesi ile bu sorununa daha ekonomik bir çözüm bulabiliyor. Yüksek kalite ve performansa sahip SSD'leri ile dikkat çeken Kingston, bilgisayarına SSD takviyesi yapmak isteyenlere uygun fiyatlı modelleri A400, A2000'i öneriyor.
SSD ile bilgisayarınızın işlem hızını 8-10 kata kadar artırabilirsiniz
Uzun süren araştırmalar sonucu çok severek aldığımız bilgisayarlar kullandıkça ve zaman geçtikçe yavaşlıyor ve istediğimiz performansı tam sunamaz hale geliyor. İster masaüstü ister dizüstü bilgisayarlar olsun sisteminizde özellikle sabit disk (HDD) donanımına sahipseniz bir SSD'ye (Solid State Disk – Katı Hal Sürücüsü) göre; hız, şoka karşı duyarlılık ve güç tüketimi gibi durumlarla eliniz biraz daha zayıf olabilir. Yapılan bağımsız testlerde SSD'ye sahip sistemlerin mekanik diske sahip sistemlere göre en az 8-10 kat daha hızlı olduğu ve şoklara karşı daha güçlü olduğu sonucu ortaya çıkıyor.
Kingston'ın A400 SSD 120GB'dan 960GB'a kadar kapasiteler sunuyor
2,5" ve M.2 form faktörlerinde olan Kingston A400 SSD açılış, yükleme ve transfer süreleri ile mevcut sisteminizin performansını önemli ölçüde artırıyor. 500MB/s ve 450MB/s'ye varan okuma ve yazma hızları sunan en yeni nesil denetleyicinin yer aldığı SSD, geleneksel sabit disk sürücüye göre 10 kat daha hızlı olmasıyla, yüksek performans, ultra-tepkisel çok görevli çalışma ve daha hızlı bir sistem sağlıyor. Aynı zamanda bir sabit disk sürücüden daha güvenilir ve dayanıklı olan A400, 120 GB-960GB arası kapasitelerde sunuluyor.
A400 SSD hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Ultrabook'lar için Kingston A2000 NVMe PCIe SSD
Kingston A2000 NVMe PCIe SSD, 2200/2000MB/s'ye varan okuma yazma hızlarıyla etkileyici performansa sahip uygun maliyetli bir veri depolama çözümü olarak dikkat çekiyor. A2000, SATA SSD'lere göre 3 kat performans sağlayarak daha hızlı yükleme, daha az güç tüketimi ve daha az ısınma sunuyor. A2000 SSD, geniş bir kitlenin ilgisini çekecek şekilde üretilse de özellikle bilgisayarlarını yükseltmek isteyen kişiler de düşünülerek tasarlanıyor. Tek taraflı ince M.2 tasarıma sahip A2000, bir ultrabook'a ya da küçük form faktörlü bilgisayar sistemine takıldığında tam potansiyelinde çalışıyor. 250GB-1TB arası kapasitelerde sunulan A2000, 256-bit XTS-AES donanım tabanlı şifreleme kullanarak uçtan uca veri korumasını destekleyen, kendinden şifrelemeli bir sürücü olarak dikkat çekiyor.
A2000 SSD hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın