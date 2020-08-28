Eğitim Sezonuna Bilgisayarınızı SSD ile Hızlandırarak Girin

Yüksek kalite ve performansa sahip SSD'leri ile dikkat çeken Kingston, bilgisayarına SSD takviyesi yapmak isteyenlere uygun fiyatlı modelleri A400, A2000'i öneriyor. Peki, bu yeni SSD'lerin avantajları ve özellikleri neler?