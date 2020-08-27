Vivo X50 Lite Türkiye'de Tanıtıldı İşte Vivo X50 Lite Özellikleri ve Fiyatı

Çin'in 2'inci, dünyanın 5'inci büyük akıllı telefon üreticisi vivo, Türkiye pazarına giriş yaptı. Türkiye pazarına girişi ile birlikte dünya, Avrupa ve Türkiye'ye yönelik hedef ve planlarını paylaşan vivo, düzenlediği online basın toplantısında ayrıca, ülkeye giriş yaptığı ürünü vivo X50 Lite'ı da tanıttı.
Düzenlenen basın toplantısında vivo markasının Türkiye pazarına resmi olarak girişini duyurmanın ve hayran kitlesini sembolik olarak Asya ile Avrupa arasındaki köprü olan Türkiye'de genişletmenin heyecanı içinde olduklarını belirten vivo Türkiye CEO'su Andrew Liu, "Türkiye'ye gelişimiz şans eseri değil. Her bir Avrupalı müşterinin bireysel ihtiyaçlarını anlamak için Avrupa genelinde 9000'den fazla kişiyle görüştük. Bu, dünya çapında 350 milyondan fazla kullanıcının günlük yaşamının bir parçası olmamızın en önemli nedenlerinden biri olan "doğru şeyleri doğru şekilde yapma" felsefemizin devamı." dedi. Türkiye ve Avrupa'ya bağlılıklarını vurgulayan Vivo Türkiye CEO'su Andrew Liu, "Türkiye'deki müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın güvenini kazanacağımızdan eminiz," şeklinde konuştu.
2011 yılında Çin'in Dongguan şehrinde kurulan akıllı telefon markası "vivo", şirketin 1995 yılında kuruluşundan bu yana sabit hat ve özellikli telefonlar üretiminde sahip olduğu zengin deneyimi akıllı telefon teknolojilerine aktararak büyüyor. Asya-Pasifik, Rusya ve Orta Doğu'da yıllık 110 milyon adetlik satış hacmiyle vivo, Çin pazarında 2. Sırada bulunuyor ve halen 30'dan fazla pazarda aktif. 2020 yılının ilk çeyreğinde %9'luk pazar payı ile Dünya Akıllı Telefon Pazarında 5.'lik konumunu koruyan vivo, aynı anda 5G akıllı telefon satışlarında ise %12,9'luk pay ile üçüncü sırada yer alıyor.
İkisi Çin'de olmak üzere, Bengladeş, Hindistan ve Endonezya'daki toplam beş tesiste üretim yapan vivo, akıllı telefon sektöründe pek çok ilki hayata geçirdi.VivoX1, gömülü hi-fi ses yonga setine sahip ilk akıllı telefon olarak dikkat çekerken, vivo X5Max dünyanın en ince akıllı telefonu rekoruna, vivo X20Plus UD ise Ekran İçi Parmak izi Okuyucu teknolojisine sahip ilk akıllı telefon olarak öne çıktı. İlk APEX konseptli akıllı telefonu da üreten vivo, 2018 yılında ilk kez çerçevesiz bir akıllı telefon olan vivo NEX'i pop-up selfie kamerasıyla piyasaya sürdü.
Şu ana kadar kaydettikleri ilerlemede dünya çapındaki 9 Ar-Ge merkezinde görev yapan çalışanların payının olduğunu belirten vivo Türkiye CEO'su Andrew Liu, "8700'den fazla kişiyi bir araya getiren Ar-Ge merkezlerimiz; ürün tasarımı, yazılım, kamera özellikleri, gelişmiş 5G iletişim ve patentler de dahil olmak üzere; mobil ağ bağlantısı, yapay zeka özelliklerine kadar, akıllı telefonlarımızın ve yardımcı cihazlarımızın Ar-Ge'sinde uzmanlaşmıştır ve bu da genel kullanıcı deneyimini olağanüstü bir boyuta ulaştırmaktadır," dedi.
vivo'nun doğru şeyleri doğru şekilde yapma felsefesini izleyerek Avrupa pazarında yer aldıklarını belirten vivo Türkiye Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu, "Avrupa'ya son gelen Asya menşeili akıllı telefon markası olabiliriz, ancak dünya çapında en iyisi olduğumuzu söyleyen 350 milyon kişinin sevgisi ve takdirine sahibiz." dedi.
Avrupa genelinde 9000 kişi ile kapsamlı bir araştırma yaptıklarını belirten Dayıoğlu, yaptıkları araştırmada orta segment telefonların daha fazla tercih edildiğini gördüklerini aktardı.
Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa pazarı için oluşturulan ekibinin uzmanlığından faydalandıklarını aktaran Dayıoğlu, bu doğrultuda 16 farklı ülkeden 70'den fazla çalışana ulaşan Avrupa ekibinin otomotiv ya da hızlı tüketimden bilişim teknolojilerine kadar farklı sektörlerden uzmanlıklara sahip olduklarını söyledi. Avrupa pazarı için ana ürün odağının tasarım, 5G, kamera ve ses deneyimi olduğunu vurgulayan Dayıoğlu, Avrupa pazarının amiral gemisi ürünü X50 Pro ile büyük dikkat çektiğini aktardı. Yaptıkları araştırmalar sonucunda Türkiye pazarına X50 ailesinin orta segment cihazı X50 Lite ile girdiklerini söyleyen Dayıoğlu, 2020 yılı sonuna kadar Türkiye'deki tüketicilere biri amiral gemisi cihaz olmak üzere farklı segmentlerde ürünler sunacaklarını vurguladı.
vivo'nun kendisini "25 yıllık start-up" olarak tanımladığını belirten Dayıoğlu, telekomünikasyon, perakende ve e-ticaret kanallarından oluşan pazar stratejisindeki ortaklığının bir parçası olarak Türkiye'de ilk etapta MediaMarkt ve Vatan perakende mağazalarında, online kanal olarak da Hepsiburada ve Turkcell online mağazasında vivo markalı cihazları tüketicilere sunacaklarını belirtti. vivo markasının 2014 yılında uluslararası pazarlara ilk kez girmesinden itibaren, tüketiciler ile birlikte tasarlanmış yenilikçi ve kaliteli ürünleri sunmaya kararlı olduklarını vurgulayan Dayıoğlu ayrıca, "Türkiye'deki müşterilerimize ilham vermeyi, yaşam tarzlarını ve ihtiyaçlarını karşılayan şık ürünler sunmayı, onların sevdiği ve güvenilir dostları olmayı umuyoruz." şeklinde konuştu.
vivo X50 Lite Özellikleri Neler?
Dünyada ilk kez bu yıl mayıs ayında tanıttığı ve X50 Ailesinin orta segment üyesi olan X50 Lite ile Türkiye pazarına giren vivo, gerçekleştirilen online basın toplantısında ayrıca ürünün tanıtımını da gerçekleştirdi. Tasarımı, gece fotoğraf çekimi ve pil performansı ile kullanıcılarından tam not alan vivo X50 Lite, özellikle 48 MB Süper Gece Moduna sahip Dörtlü Kamerası ile hem fiyat hem de performans arayan kullanıcılara hitap ediyor.
Mükemmel tasarım, daha iyi gece fotoğrafları ve pil performansı ile öne çıkan vivo X50 Lite; 6,38 inçlik Süper AMOLED Halo FullView ekranı, arka kapakta yer alan Dinamik Elmas tasarımı, 8GB + 128 GB Süper Hafıza Kombinasyonu ve Qualcomm Snapdragon Octa-core (sekiz çekirdekli) İşlemcisi ve 4500 mAh gücündeki pili ile dikkat çekiyor.
vivo X50 Lite Fiyatı Ne Kadar?
vivo X50 Lite, şu an 128 GB'lık modeliyle 3599 TL fiyattan satışa sunuluyor.
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