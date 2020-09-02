NVIDIA GeForce RTX 3090 ve RTX 3080 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

NVIDIA'nın ikinci nesil RTX GPU'larından olan GeForce RTX 30 Serisi, NVIDIA Ampere mimarisine dayanıyor ve önceki nesil GPU'lara göre 2 kat fazla performans ve 1,9 kat daha fazla verimlilik sağlıyor.
NVIDIA, yeni GPU üçlüsüne ek olarak (amiral gemisi GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 ve "amansız" GeForce RTX 3090) GeForce oyuncuları için bir dizi yeni platformlar sundu. Bunlar, rekabet etmeyi seven oyuncuları daha hızla hale getiren NVIDIA Reflex, yayıncıların sanal yayın stüdyoları oluşturması için yapay zekadan yararlanan NVIDIA Broadcast ve film oluşturmak için gerçek zamanlı bilgisayar grafik motorları kullananlara yönelik ise NVIDIA Omniverse Machinima'yı içeriyor.
Kısıtlı bir süre için, yeni bir GeForce RTX 30 Serisi ekran kartları ya da bu ekran kartları yüklü olan sistemlerden satın alan oyuncular, Watch Dogs: Legion'ın PC için dijital bir sürümünü ve bir yıllık NVIDIA GeForce Now servisine abonelik kazanacaklar.
GeForce RTX 3080: Amiral Gemisi
- 6690 TRY'den başlayan RTX 3080, orijinal RTX 2080'den 2 kat daha hızlı.
- 4K oyunlar için tasarlanmış olup, 4K çözünürlükte 60 fps'den fazlasını sunuyor.
- 8 nanometre özel üretim süreci üzerine inşa edilen amiral gemisi GeForce RTX 3080, 28 milyar transistöre ve yeni Micron GDDR6X belleğe sahip.
- 17 Eylül tarihinden itibaren ulaşılabilir olacak.
GeForce RTX 3070: İdeal Fiyat / Performans
- 4805 TRY'lik fiyatı ile 1200 dolarlık GeForce 2080 Ti'a kıyasla daha hızlı.
- Ayrıca aynı fiyata sahip RTX 2070'den %60 daha hızlı.
- Ekim ayında ulaşılabilir olacak.
- Oyun ve yaratıcı türler için şimdiye kadar geliştirilmiş en hızlı GPU ve 8K çözünürlükte 60 fps'ye güç verecek şekilde tasarlandı.
- 24GB GDDR6X bellek en zorlu yapay zeka algoritmalarının üstesinden gelebiliyor ve büyük verileri aynı anda işlemeye ihtiyaç duyan iş yüklerinin altından kalkabiliyor.
- TITAN RTX'den %50 daha hızlı.
- 24 Eylül tarihinden itibaren 14400 TRY fiyatıyla sayışta.
GeForce RTX 3090: "Amansız GPU"
- Üç yuvalı, çift eksenli hava akışı, TITAN RTX'ten 10 kata kadar daha sessiz bir tasarımda ve GPU'yu 30 dereceye kadar daha soğuk tutabiliyor.
Yeni ekran kartları, "dünyada ilk"lere de imza atıyor:
- Çift Eksenli Hava Akışlı Termal Çözüm -Etkileyici yekpare tasarımı ile 2 kata kadar daha fazla soğutma performansına sahip. Oyuncular ve içerik üreticiler, hem her zamankinden daha sessiz hem de serin çalışırken bu rakipsiz performansın keyfini çıkarabilecek.
- Mükemmel Mekanik ve Elektrik Tasarımı- Daha güçlü mekanik bir yapı ile yeni bir düşük profilli yaprak yay ve 12 pimli güç konektörü, bileşenler ve soğutma için daha fazla alan bırakırken, dahili adaptör ise mevcut güç kaynağındaki 8 pimli konektör ile uyumlu.
- HDMI 2.1- HDMI 2.1 tarafından sağlanan artırılmış bant genişliği, ultra yüksek çözünürlüklü oyunlar için 8K HDR TV'lere ilk kez tek kablolu bağlantıya izin veriyor.
- AV1 Codec - AV1 codec'i destekleyen ilk ekran kartı olma özelliği taşıyor. Bu özellik sayesinde oyuncular, %50'ye kadar daha az bant genişliği kullanan 8K'ya kadar HDR videoları görüntüleyebiliyor.
NVIDIA Reflex ile Daha da Rekabetçi!
NVIDIA Reflex, sistem gecikmesini optimize eden ve ölçen yeni teknoloji paketini temsil ediyor. Bunlar arasında, gecikmeyi yüzde 50'ye kadar azaltan ve Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Fortnite ve Valorant gibi popüler espor oyunlarına entegre edilen NVIDIA Reflex Düşük Gecikme Modu da yer alıyor. NVIDIA Reflex Latency Analyzer ise mouse'lardan gelen girdiyi algılayan ve ardından ortaya çıkan piksellerin (örneğin, bir tabanca namlusundaki patlamanın ışığı) ekranda değişmesi için geçen süreyi ölçüyor. Reflex Latency Analyzer, bu sonbaharda piyasaya çıkacak olan Acer, Alienware, ASUS ve MSI'ın yeni 360Hz NVIDIA G-SYNC® Esports monitörlere entegre edilmiş olacak. Bu özellik aynı zamanda ASUS, Logitech, Razer ve SteelSeries'in en iyi e-spor çevre birimleri tarafından da desteklenecek.
Her Mekanı Yayın Stüdyosuna Çevirin
NVIDIA, yayıncılar için de NVIDIA Broadcast'ı duyurdu. Bu teknoloji her mekanı bir yayın stüdyosuna dönüştürmek için standart web kameralarını ve mikrofonları akıllı cihazlara dönüştürüyor.
Sesteki gürültüyü giderme, sanal arka plan efektleri ve web kamerası görüntüsünü otomatik çerçeveleme gibi RTX hızlandırmalı yapay zeka efektleriyle mikrofonların ve web kameralarının kalitesini artıran evrensel bir eklenti olan NVIDIA Broadcast ile evlerini bir yayın stüdyosuna dönüştürüyor.
Omniverse Machinima
Şimdilerde video oyunlarını kısa fimler yapmak için kullananlar için (Machinima olarak bilinen bir sanat dalı) Omniverse 3D workflow platform temelliNVIDIA Omniverse Machinima da tanıtıldı.
Omniverse Machinima ile içerik oluşturucular, web kameralarını karakterleri canlandırmak için yapay zekaya dayalı poz algılama ile kullanabiliyor. Kullanıcılar sesleriyle yapay zeka yüz animasyonunu çalıştırabiliyor. Parçacıkları ve sıvıları gerçek hallerine en yakın şekilde canlandırıyor. Maddeler fiziksel olarak en doğru şekilde yansıtılıyor.
NVIDIA Stüdyo
GeForce RTX 30 Serisi ekran kartları, içerik üreticilere zamandan kazandıran avantajlar sağlıyor. Bu yeni ekran kartları daha hızlı ışın izleme ve yapay zeka destekli yeni nesil araçlar sunarak yaratıcı çalışmalardaki sıkıcı işleri tarihe gömüyor. 24 GB GDDR6X belleği, en zorlu AI algoritmalarının üstesinden gelebiliyor ve içerik üreticilerinin çok veri işlemeyi gerektiren büyük iş yüklerinin altından kalkabiliyor.
Nereden Satın Alınabilir?
GeForce RTX 3090, 3080 ve 3070 ekran kartları ASUS, Colourful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY ve Zotac gibi kart sağlayıcıları tarafından stok saatli ve fabrikada hız aşırtmalı modeller de dahil olmak üzere özel anakartlar olarak sunulacak. Founders Editions ise www.nvidia.com adresinden ulaşılabilir olacak.
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