Samsung, Galaxy A73 5G ile 5G Seçeneğini Orta Seviyeye de Getiriyor!

Galaxy A73 5G internette yakalandı: Görünene göre Samsung, Galaxy A73 ile orta seviye modellere de 5G bağlantı seçeneğini getiriyor.

  • Levent Öztürk
Samsung Galaxy A73 5G, internette yakalandı

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