Samsung, Galaxy A73 5G ile 5G Seçeneğini Orta Seviyeye de Getiriyor!

Görünene göre Samsung, 5G özellikli bir grup yeni Galaxy A orta sınıf telefon geliştiriyor ve bazı modeller ayın sonundan önce satışa sunulabilir. Bu modeller arasında, önemli başarılara imza atan Galax A72'nin devam modeli Galaxy A73 5G de yer alabilir ve oldukça güçlü olacağa benziyor.
Galaxy Club, çevrimiçi bir performans karşılaştırma hizmeti olan Geekbench 5 üzerinde Galaxy A73 5G'yi gördüğünü bildirdi. Telefon, SM-A736B model numarasını taşıyor, bu da uluslararası 5G varyantı olduğu anlamına geliyor.
Daha da önemlisi Galaxy A73, Qualcomm'un Snapdragon 778G çip setini kullanıyor gibi görünüyor.
2022'de piyasaya sürülmesi planlanan Galaxy telefonlarının çoğunun Android 12 ile sunulayacağı kesin. Geekbench'e göre Galaxy A73 5G de bu işletim sistemi ile sunulacak. Ayrıca telefon, Snapdragon 778G SoC yanında 8 GB RAM'e sahip olacak.
Oldukça etkileyici görünen telefon, sınıfı için neredeyse mükemmel bir seçenek olabilir.
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