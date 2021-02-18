Jaguar, Benzinli ve Hibrit Modellere Veda Etmeye Hazırlanıyor

Otomotiv devi Jaguar, sadece birkaç yıl sonra tamamen elektrikli modeller üreteceğini duyurdu. Böylece hem benzinli, hem de hibrit Jaguar modellerinin sonu gelmiş olacak.

  • Levent Öztürk
Jaguar 2025'e kadar tamamen elektriklenecek!

Jaguar, yeni yaptığı duyuruya göre büyük "Reimagine" stratejisinin bir parçası olarak, 2025 yılına gelmeden önce sadece elektrikli otomobiller üretmeye başlayacak. O noktadan itibaren Jaguar'ın markası tamamen elektrikli araçlardan oluşacak ve hibrit modeller bile sunulmayacak.

Markanın Land Rover bölümü ise elektriklenmeye doğru yönelmeye başlayacak ve 2024 yılında başlamak üzere beş yıl içerisinde altı yeni model sunacak. Land Rover, 2030 yılına kadar araçlarının %60'ını tamamen elektrikli olarak satmayı planlıyor ve bu on yılın sonuna kadar Jaguar Land Rover'ın modellerinin tamamı için tamamen elektrikli sürümler sunulmuş olacak.

Grup, tamamen elektrikli güç aktarımı organları ile uyumlu üç platform kullanacak. Land Rover, EV modelleri için EMA (elektrikli modüler mimari) adı verilen platformu kullanırken hibrit modelleri için MLA (modüler boylamsal mimari) adı verilen platformu kullanacak. Land Rover şu anda üç farklı SUV ailesine sahip. Ancak Range Rover, Discovery ve Defender ailelerinin hangisinin ilk olarak elektrikleneceği henüz açıklanmış değil.

Jaguar ise yeni araçları için yeni bir "saf elektrik mimarisi" kullanacak ve bu yıl sunulması beklenen, planlanmış olan XJ limuzin üst seviye aracından vazgeçecek. Firma, yaptığı basın açıklamasında ismin korunması mümkün olsa da, planlanmış Jaguar XJ yedeğinin, markanın "eşsiz potansiyelini yakalamak istemesinden dolayı" seri içerisinde yer almayacağını söyledi.

Jaguar, EV model stratejisi hakkında başka bir bilgi vermedi ve şu anda var olan I-Pace elektrikli SUV modellerinin bu planın neresinde yer aldığını söylemedi. Ancak görünene göre şu anca var olan XE, XF, E-Pace ve F-Pace gibi geleneksel ve hibrit modellerden vazgeçilerek bunların yerine tamamen elektrikli sürümleri sunulacak.

Jaguar, yeni stratejiye 2,5 milyar pound yatırım yapacağını ve 2020 yılında AB emisyon hedeflerine ulaşamamasından dolayı oluşacak cezaları ödemek için 35 milyon pound ayırdığını söyledi. Ayrıca firma, hidrojen yakıt hücreli araçlar üzerinde de çalışıyor ve bu prototipleri bir yıl içerisinde yollarda test etmeye başlamayı planlıyor. CEO Thierry Bolloré, firmanın "hacim yerine kaliteyi" vurgulayacağını ve fabrikalarının hiçbirini kapatmayı planlamadığını söyledi.

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