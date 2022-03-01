Elektrik Kesintisi, SSD'de Veri Kaybı Yaşatır mı?

Apple programcılarından Russ Bishop, yaşanacak bir elektrik kesintisinin önbelleğe alınmış veriler üzerindeki etkisini incelerken, bazı NVMe SSD'lerde ilginç ve oldukça endişe verici bulgulara rastladığını duyurdu. Bishop, yaşanacak bir elektrik kesintisinde NVMe sahiplerinin önbellek temizlenmiş olsa bile veri kaybettiğini fark etmiş.
Burada bahsi geçen önbellek temizleme konusu, önbellekteki verilerin kalıcı flash bölümüne aktarılması anlamına geliyor. Verinin kalıcı olan bölüme taşınmasının ardından bir elektrik kesintisinin yaşanması noktasında teorik olarak bu verilerin kaybolmaması gerekli, ancak Bishop bunun olabildiğini söylüyor.
Bishop 4 farklı SSD üzerinde çalışmış ve bunlar arasından yüzde 50'lik bir başarı kaydetmiş. 2 modelde veri kaybı gözlerken, 2 modelde ise veri kaybının önüne geçilmiş.
Bishop'un test ettiği 4 SSD'den 2'si Samsung 970 EVO Plus ve WD RED SN700 olurken, bu disklerde sorun yaşanmamış. Ancak SK hynix Gold P31 2TB ile Sabrent Rocket 512 SSD modellerinnde ise elektrik kesintisiyle önbellekteki veriler tamamen uçmuş.
Bu testin arkasndan testi farklı SSD'lerle de çeşitlendiren Bishop, Crucial P5 Plus 1Tb, Kingston NV1 250GB, Seagate FireCuda 530 1TB ve Intel 670p 1TB modellerinde de bir sorunla karşılaşmamış.
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