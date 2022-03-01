Elektrik Kesintisi, SSD'de Veri Kaybı Yaşatır mı?

Olası bir elektrik kesintisinde veri güvenliği bakımından SSD ne kadar güvenli? Yapılan test cevabı veriyor...

  • Ercan Uğurlu
Elektrik Kesintisi SSD'de Veri Kaybı Yaşatır mı?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Evinizin havasını tazeleyin!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
HONOR, Son Amiral Gemisi Magic4 Serisini Barcelona'da Tanıttı
Meta, İptal Ettiği XROS Projesinin Ekibini Dağıtmaya Başladı!
Apple, 20 İnçlik Devasa Bir Katlanabilir Cihaz Üzerinde Çalışıyor Olabilir!
Microsoft, Facebook ve Instagram'dan Rusya İçin Yeni Yasak Kararları
Windows 11'in Başlat Menüsünde Garip Bir Sorun: Kaybolmak!

 

 