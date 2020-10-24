Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure Türkiye'de! İşte fiyatı

Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure, macera tutkunlarını bekliyor. Güçlü boxer motorları, zengin donanım ve opsiyonlarıyla Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventuren Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'nda meraklılarıyla buluşuyor. Ayrıca, GS serisinin 40. yılına özel olarak sunulan ''40 Years GS Edition'' versiyonları da, Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure'ın paket seçenekleri arasında yerini alıyor.
ÜSTÜN PERFORMANS SUNAN BOXER MOTOR
Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure'ın üstün performans sunan, 7500 dev/dk'da 136 bg güç ve 6250 dev/dk'da maksimum 143 Nm tork sağlayan 2 silindirli boxer motoru, Euro 5 emisyon standartlarına tamamen uyumlu olarak çalışıyor.
12.5: 1 sıkıştırma oranına sahip, hava ve su soğutmalı motor, ısı dağıtımını motosikletin ön bölümündeki solda ve sağda yer alan iki radyatör aracılığıyla gerçekleştirirken, BMW'ye özel ShiftCam teknolojisiyle dikkat çekiyor.
Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure'ın şanzımanı motor muhafazalarına entegre şekilde konumlandırılırken, yer ve ağırlık tasarrufu sağlayacak şekilde çok daha az sayıda vida bağlantısı kullanılarak motosikletin ağırlık dengesi ve burulma direnci iyileştiriliyor.
YENİ RENK SEÇENEKLERİ SUNUYOR
Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure, TripleBlack ve Rallye renkleriyle üstün yeteneklerini çok daha iyi vurguluyor. ''40 Years GS Edition'' versiyonlarında ise efsanevi R 100 GS modeline gönderme yapan siyah ve sarı renk kombinasyonu, Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure modellerini çok daha göz alıcı bir hale getiriyor.
DAHA İYİ FREN PERFORMANSI
BMW Motorrad, ABS Pro sisteminin daha da gelişmiş bir versiyonu olan Integral ABS sistemini Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure'de standart olarak sunuyor. Eğimli yollarda fren yaparken daha fazla güvenlik sunan Integral ABS Pro, ön ve arka frenleri aynı anda etkinleştirebilmek için el freni kolunu kullanıyor. Ayrıca, yeni sistemin yazılımı sayesinde kullanıcılar daha gelişmiş fren stabilitesi ve güvenli sürüş olanağına sahip oluyor.
FİYATI NE KADAR?
Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure, 269.310 TL ve 293.185 TL'den başlayan fiyatlarla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'nda yerini aldı.
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