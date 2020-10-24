Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure Türkiye'de! İşte fiyatı

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW Motorrad, Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure modellerini yollara çıkarıyor. GS ailesinin 40. yılına özel olarak üretilen ''40 Years GS Edition'' versiyonları da tanıtılan Yeni BMW R 1250 GS ve R 1250 GS Adventure Türkiye'de yerini aldı...