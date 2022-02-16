DeLorean Efsanesi, Elektrikli Bir Otomobille Geri Dönüyor!

Geleceğe Dönüş filmleriyle ikonik bir araç haline gelen DeLorean, bir kez daha geri dönmeye niyetli gibi görünüyor. Ama bu kez elektrikli olarak...

16 Şubat 2022 10:38

Levent Öztürk