DeLorean Efsanesi, Elektrikli Bir Otomobille Geri Dönüyor!

DeLorean, bu sefer markayı gerçekten geleceğe taşıyabilecek bir araç için, bir ön tanıtım ile geri döndü. Super Bowl başlangıcından kısa bir süre önce gönderilen bir tweet'te DeLorean Motor Company, ikonik otomobil gibi görünen şeyin karanlık bir profilini göstererek "Geleceğin asla vaat edilmediğini" ilan etti. Ve evet, "martı kanatlar" yerli yerinde duruyor...
DeLorean'ın tweet'i tanıtmak için seçtiği #DeloreanEVolved #ElectricVehicle hashtag'leri dışında, otomobilin bir EV olacağına dair başka görsel ipucu bulunmuyor.
Bu ön tanıtımların arkasındaki şirketin, 1970'lerde ve 1980'lerde John Z DeLorean tarafından yönetilen DeLorean ile aynı olmadığını belirtmekte de fayda var. Logosu ve kalan parça envanteri de dahil olmak üzere şirketin tamamı, 1995 yılında Stephen Wynne adlı bir kişi tarafından satın alındı ve bugün DMC Texas olarak faaliyet gösterdiği Teksas'a taşındı.
Şık olmalarına rağmen, orijinal arabalar o kadar da heyecan verici değildi. Hatta, 2.85 litrelik V6 motoru 130 beygir gücü ürettiğinden dolayı, teknik özellikler günümüz standartlarına göre çok düşük kalıyordu. Hafif bir elektrikli güç aktarma organı bile, orijinal otomobilin rakamlarına göre büyük bir gelişme anlamına gelecek. EV versiyonunun orijinal konfigürasyona sadık kalması durumunda, DeLorean'ın orijinal arka motor tasarımı, pil yerleştirme için heyecan verici fırsatlar sağlayabilir.
Geçtiğimiz yıl, otomotiv prototipleme ve tasarım firması Italdesign, DeLorean'ın Super Bowl sırasında gönderdiği ön tanıtıma çok benziyor gibi görünen bir görüntüyü tweetlemişti. Söylentiler, iki şirketin yeni bir EV üzerinde birlikte çalıştığına işaret ediyor ve İtalyan firmanın elli yıllık geçmişine sahip prototipler ve konsept araçlar inşa etmesi göz önüne alındığında bunun oldukça mantıklı olduğunu söyleyebiliriz.
Yeni EV piyasaya çıkarsa, DeLorean'ın son yıllarda araç üretimindeki ikinci atılımı olacak. Şirket, 2017'de bir dizi yeni otomobil piyasaya sürmeyi planlamıştı, ancak yasal engeller bu tarihi değiştirdi. DeLorean EV ile gelecekte karşılaşıp karşılaşmayacağımız kesin değil ve henüz bir fiyat da belirlenmedi ama DeLorean reprodüksiyon araçları genellikle 100.000 dolar civarında bir fiyata sahip oluyor. Ancak bu durumun yeni bir DeLorean EV fiyatı üzerinde herhangi bir etkisi olması pek olası değil...
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