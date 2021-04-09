Yeni MacBook ve iPad'leri Bekliyorsanız, Bu Haber Sizi Üzebilir

Apple MacBook ve iPad'ler, yeni nesilde biraz gecikecek gibi görünüyor. Bilindiği gibi şimdilerde dizüstü bilgisayar ve tabletlerini yenileme telaşında olan Apple, yeni seride muhtemelen biraz gecikecek. Bunun sebebi ise kuşkusuz şirketin artık işlemci tarafında da rol alması ve yeni cihazlarını kendi M1 yonga setiyle güçlendirmeye çalışması.
Tüm dünyada yonga seti üretiminde sıkıntılar yaşadığı bilinirken, Apple için de 2021'in ilk yarısında edinilmesi gereken bileşenlerin siparişlerinin şimdiden yılın ikinci yarısına kaldığı haberi, üretimin daralacağını ve aksayacağına işaret ediyor. Başka bir deyişle Apple, mevcut talebi karşılayabilmek için yeni modellerinin biraz geciktirebilir.
Bu konu hem MacBook'ları hem iPad'leri vuracakken, şirketin iPhone tarafında ise eli şimdilik rahat görünüyor ve gelen siparişleri karşılayabiliyorlar.
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