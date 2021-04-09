Yeni MacBook ve iPad'leri Bekliyorsanız, Bu Haber Sizi Üzebilir

Apple'ın yeni MacBook ve yeni iPad serisini bekleyenlere üzücü haber: Dünya genelinde yaşanan çip krizi, yeni iPad ve MacBook'ları da vuruyor.

  • Ercan Uğurlu
Yeni MacBook ve iPad'ler Gecikebilir

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