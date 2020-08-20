Elon Musk'tan, Dünyanın En Zenginleri Listesinde Büyük Yükseliş

Dünyanın en zenginleri listesi belli oldu. İlk 3 sırada yine büyük bir sürpriz yok ama dördüncü sıraya kadar yükselen Elon Musk, önemli bir sürpriz olarak kabul edilebilir.

  • Levent Öztürk
Elon Musk, artık en zengin dördüncü kişi

Bloomberg Milyarderler Endeksine göre, Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, 84,8 milyar dolarlık net değeri ile artık Dünya'nın en zengin dördüncü kişisi konumunda. Musk'ın önündeki isimler ise Amazon'dan Jeff Bezos, Microsoft ortak kurucusu Bill Gates ve Facebook'tan Mark Zuckerberg olarak gözüküyor.

Salı günü itibariyle Bezos'un değeri 188 milyar dolardı (bir önceki ay ulaştığı 189,3 milyar doların biraz daha altı). Gates 121 milyar dolar ve Zuckerberg 99 milyar dolar ile Bezos'u takip etti.

Elon Musk'ın bu yükselişi aslında sürpriz sayılmamalı. Aşağıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi Tesla hisseleri, son bir yılda neredeyse 10 kat artmış durumda. Doğal olarak da bu artış, Elon Musk'ın servetine servet katması anlamına geliyor.

Tesla hisselerinin değer artış grafiği

Listenin ilk on sırası yoğunlukla teknoloji milyarderlerinden oluşuyor. Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer 75,7 milyar dolar değerine sahipken, Google ortak kurucuları Larry Page ve Sergey Brin ise sırasıyla 72,5 milyar dolar ve 70 milyar dolar değerlerine sahip.

Her ne kadar Koronavirüs salgını dünya genelinde ekonomilerin küçülmesine sebep olmuş olsa da, teknoloji firmaları Temmuz ayının sonunda muazzam çeyreklik karlar bildirmeyi başardılar. Amazon ve Facebook kar miktarlarını ikiye katlarken, Google da gerilemeye rağmen tahminlerini aşmayı başardı.

Dünyanın En Zenginleri: Tam Liste

1. Jeff Bezos – Amazon

2. Bill Gates – Microsoft

3. Mark Zuckerberg – Facebook

4. Elon Musk – Tesla

5. Bernard Arnault – LVMH

6. Mukesh Ambani – Reliance Industries

7. Warren Buffett – Berkshire Hathaway

8. Steve Balmer – Microsoft

9. Larry Page – Alphabet

10. Sergey Brin – Alphabet

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

FHD Fiyatına QHD Oyuncu Monitörü

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 20 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu imkanı
Netflix, Atiye 2. sezon tarihini duyurdu! Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
21 Ağustos 2020 BİM aktüel kataloğunda Bilicra akıllı çocuk saati imkanı
Hilary Swank'in yeni dizisi Away ne zaman başlıyor? İşte fragmanı, konusu, oyuncuları
Günün En çok Okunanları
Blackberry, (Bir Kez Daha) Geri Dönmeye Hazırlanıyor
ABD Gizli Servisi Konum Verileri İçin Tartışmalı Bir Satın Almaya İmza Attı
Google'ın, 6GHz Testleri Yapmak İçin Gizli İzin İstediği Ortaya Çıktı
Google'dan Türkiye'deki operasyonlarına ilişkin açıklama geldi
"Kıyamet Kaydırması" Nedir; Kurtulmak İçin Neler Yapabiliriz?

 

 