Elon Musk'tan, Dünyanın En Zenginleri Listesinde Büyük Yükseliş

Bloomberg Milyarderler Endeksine göre, Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, 84,8 milyar dolarlık net değeri ile artık Dünya'nın en zengin dördüncü kişisi konumunda. Musk'ın önündeki isimler ise Amazon'dan Jeff Bezos, Microsoft ortak kurucusu Bill Gates ve Facebook'tan Mark Zuckerberg olarak gözüküyor.
Salı günü itibariyle Bezos'un değeri 188 milyar dolardı (bir önceki ay ulaştığı 189,3 milyar doların biraz daha altı). Gates 121 milyar dolar ve Zuckerberg 99 milyar dolar ile Bezos'u takip etti.
Elon Musk'ın bu yükselişi aslında sürpriz sayılmamalı. Aşağıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi Tesla hisseleri, son bir yılda neredeyse 10 kat artmış durumda. Doğal olarak da bu artış, Elon Musk'ın servetine servet katması anlamına geliyor.
Listenin ilk on sırası yoğunlukla teknoloji milyarderlerinden oluşuyor. Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer 75,7 milyar dolar değerine sahipken, Google ortak kurucuları Larry Page ve Sergey Brin ise sırasıyla 72,5 milyar dolar ve 70 milyar dolar değerlerine sahip.
Her ne kadar Koronavirüs salgını dünya genelinde ekonomilerin küçülmesine sebep olmuş olsa da, teknoloji firmaları Temmuz ayının sonunda muazzam çeyreklik karlar bildirmeyi başardılar. Amazon ve Facebook kar miktarlarını ikiye katlarken, Google da gerilemeye rağmen tahminlerini aşmayı başardı.
Dünyanın En Zenginleri: Tam Liste
1. Jeff Bezos – Amazon
2. Bill Gates – Microsoft
3. Mark Zuckerberg – Facebook
4. Elon Musk – Tesla
5. Bernard Arnault – LVMH
6. Mukesh Ambani – Reliance Industries
7. Warren Buffett – Berkshire Hathaway
8. Steve Balmer – Microsoft
9. Larry Page – Alphabet
10. Sergey Brin – Alphabet
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