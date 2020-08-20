Elon Musk'tan, Dünyanın En Zenginleri Listesinde Büyük Yükseliş

Dünyanın en zenginleri listesi belli oldu. İlk 3 sırada yine büyük bir sürpriz yok ama dördüncü sıraya kadar yükselen Elon Musk, önemli bir sürpriz olarak kabul edilebilir.