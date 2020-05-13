Elon Musk'tan "Hodri Meydan": Biri Tutuklanacaksa, O Ben Olacağım

Yerel bölge yetkililerinin kararına rağmen Tesla CEO'su Elon Musk, Fremont araç tesisindeki çalışanlarının işe dönmesini istiyor. Geçtiğimiz hafta Musk, tesiste çalışmalara devam etmek istemiş ancak Alameda County sağlık yetkilileri fabrikanın tekrar açılmak için kriterleri sağlamadığını, kapalı kalması gerektiğini belirtmişti.
Daha sonra Musk, Alameda County'ya karşı bir dava açarak emrin hafifletilmesini talep etti; firma merkezini eyaletten çekebileceğini de açıkça belirtti. Pek çok kişi, bunu bir tehdit olarak gördüğünü söyledi ve tartışma büyüdü. Bu arada bahsi geçen tartışma, Koronavirüs salgını ABD'de milyonlarca kişiyi işsiz bırakmışken işletmelerin kademeli olarak tekrar açılması sırasında gerçekleşiyor.
Kaliforniya'nın üst düzey yönetimi tarafından verilen, üreticilerin çalışmalarına devam etmeleri kararına referans veren Tesla, Pazar itibariyle çalışanların işe döndüğünü söyledi. "İzin Sona Erdi Ve Üretimde Çalışmaya Geri Döndük!" başlıklı bir e-posta da, çalışanların güvenliği için uygulanan "çok detaylı planlar" hakkında bilgi vermekteydi.
Elon Musk: "Biri tutuklanacaksa, o ben olacağım"
Musk, attığı tweet'te ise, karara uymayacağını ve fabrikanın çalışmaya başladığını açıkça dile getirdi. Düğer tüm çalışanlarla birlikte üretim bantlarında olacağını söyleyen Musk, eğer biri tutuklanacaksa, bunun kendisi olmasını isteyeceğini de söyledi.
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