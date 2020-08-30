Neuralink sonrası yeniden gündemde: Elon Musk hakkında 17 şaşırtıcı bilgi!

Neuralink projesi sonrası Elon Musk bir kez daha gündemde... Çocukluğundan şimdiye kadar pek çok ilginç gelişme yaşayan Elon Musk hakkında bilinmeyen detayları bir araya getirdik. İşte Musk hakkında 17 bilgi: