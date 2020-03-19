Elon Musk, Koronavirüse Rağmen Vazgeçmedi

Tesla üretim tesisi Corona Virüsüne rağmen açık kalacak. Elon Musk, çalışanlarına "panik" virüsten daha fazla zarar verir düşüncesini aşılıyor.

  • Ercan Uğurlu
Elon Musk, Koronavirüse Rağmen Vazgeçmedi

Şu an tüm dünyayı sarmış olan koronavirüs, insanları evlerine kilitledi, sosyal yaşamı neredeyse durdurdu. İş yaşamı da doğrudan etkilenirken, pek çok özel şirket çalışanı artık işlerini evlerinden yürütüyor, sokağa adım dahi atmıyor. Markaların pek çoğu da mağaza ve üretim tesisini kapatırken, Elon Musk ise tam tersi bir hamlede bulunarak, Tesla üretim tesisini kapatmayacağını açıkladı.

Tesla'nın Kaliforniya'nın Fremont kentindeki elektrikli montaj fabrikası, koronavirüs salgını süresince de her zamanki şekilde çalışmaya devam edecek. Los Angeles Times'ın haberine göre, Tesla fabrikasında bulunan 10 bin işçi, işlerini aynı şekilde sürdürecek.

Tesla CEO'su Elon Musk, çalışanlarına gönderdiği bir e-posta ile çalışmaların aynı şekilde devam edeceğini iletmiş. Bu e-postasında, panik yapmanın virüsten daha fazla zararı olacağına inandığını da belirten Musk, ayrıca yine çalışanlarına "en ufak bir parça da olsa hasta ve rahatsız hissediyorsanız, lütfen işe gelmek zorunda hissetmeyin," çağrısında da bulundu.

Yalnızca Tesla çalışanları değil, Elon Musk da bu süre içinde görevinin başında olacak. "Şahsen ben de işte olacağım," diyen Musk'ın, "Evde ve stresli olmanız yerine, iş yerinizde ve endişeli olmanıza tercih ederim," dediği de biliniyor.

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