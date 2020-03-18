Corona Virüsü Salgını, Kuzey Kutbu'na Kadar İlerledi

Dünya genelinde Corona Virüsü (COVID-19) krizi sürerken, hastalık artık Arktik bölgesine (Kuzey Kutbu) de ulaşmış olabilir. Bir Arktik araştırma seferi, bir ekip üyesinin virüs testinde pozitif çıkması üzerine durduruldu.
MOSASiC adı verilen (Multidisciplinary Drifting Observatory fort he Study of Arctic Climate – Arktik İklimin Araştırılması için Çoklu Disiplinli Serbest/Sürüklenen Gözlemevi) görev geçtiğimiz Ekim ayından beri buz içerisine saplanmış bir şekilde devam ediyordu. Gerçek anlamda her tarafınızda buz ve kaya ile çevrilmiş olmanın sizi salgından koruyacağını düşünseniz bile, rotasyondaki bilim insanları durumun tam olarak böyle olmadığını fark etti. Polarstern adlı Alman araştırma aracı, Arktik'in o bölgesindeki buz, atmosfer ve deniz yaşamı koşullarını inceleyerek iklim krizinin bu hızla değişerek bölgeyi nasıl etkilediğini inceliyordu.
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Etkilenmiş olan hasta ile MOSAiC ekibinden 20 kişi temasta bulundu ve şu anda hepsi karantina altında tutuluyor. Ekip hastalığın diğer üyelere bulaşıp bulaşmadığını öğrenmeyi beklerken proje ertelenmiş durumda.
Patojenin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla proje duraksatıldı ve araca gelecek olan yeni araştırmacılar, Svalbard, Norveç'ten yola çıkmadan önce test ediliyor.
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