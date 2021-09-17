Jeff Bezos'tan Elon Musk'a Inspiration4 İçin Kutlama Geldi!

Amazon ve Blue Origin kurucusu Jeff Bezos'un, Elon Musk ile atışmaları oldukça ünlü. Hatta bu ikilinin birbirlerini pek de sevmedikleri bir gerçek. Ama bu kez bir tebrik söz konusu. Bezos, Elon Musk'ı SpaceX'in son fırlatması nedeniyle Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile tebrik etti.
Bezos dün bir tweet'te "@ElonMusk ve @SpaceX ekibine dün gece başarılı Inspiration4 fırlatmasından dolayı tebrikler. Uzayın hepimiz için erişilebilir olduğu bir geleceğe doğru bir adım daha atıldı" dedi.
Congratulations to @ElonMusk and the @SpaceX team on their successful Inspiration4 launch last night. Another step towards a future where space is accessible to all of us.— Jeff Bezos (@JeffBezos) September 16, 2021
Çarşamba günü SpaceX, içinde herhangi bir profesyonel astronot olmayan bir uzay aracıyla dört yolcuyu alçak Dünya yörüngesine taşıyan Inspiration4 görevini başlatmıştı. Yolcular Dünya'ya dönmeden önce Crew Dragon kapsülünde uzayda üç gün geçirecekler.
Aslında Bezos ve Musk arasında büyük bir rekabet bulunuyor ve zaman zaman birbirlerini eleştirmekten geri durmuyorlar. Geçen ay Blue Origin, NASA'nın Artemis Ay görevi için SpaceX'in seçmesinin ardından Amerikan uzay ajansına dava açmıştı.
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