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Elon Musk Yeni "Şekerci Amca" Oluyor!

Elon Musk'ın yeni projesi, Space X ve Tesla gibi dev projelerin yanında oldukça sıra dışı görünüyor!

Elon Musk "şekerci amca" oluyor!

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