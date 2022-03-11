Elon Musk'ın "Gizli Çocuğu" Ortaya Çıktı; Adıyla Yine Herkesi Şaşırttı!

Bazen bir gazeteci bir haber yapmaya çalışırken şansı yaver gidebiliyor ve hiç beklemediği, çok daha önemli ve çok daha ses getirecek başka bir haberi kucağına düşmüş şekilde bulabiliyor. Vanity Fair için Elon Musk'ın ayrıldığı eşi şarkıcı Grimes ile röportaj yapan Devin Gordon da böyle gazetecilerden biri. Gordon, Grimes ile yaptığı bir röportaj sırasında şans eseri Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk'ın bir çocuğu daha olduğunu öğrendi ve bunu tüm dünya ile paylaştı.
Musk ve Grimes'ın ilk çocuğu 2020 mayıs ayında Dünya'ya gelmişti. Çift, çocuklarına "X" adını vermişti. Herkes, Musk ve Grimes'ın tek çocukları olduğunu düşünürken aslında bir çocukları daha olduğu keşfedildi. Gordon, Grimes ile röportaj yaparken bir çocuk ağlaması duydu ve dayanamayıp Grimes'a bir çocukları daha olup olmadığını sordu. Grimes ilk başta kaçamak cevaplar verse de sonunda çiftin 2021 yılında taşıyıcı anne yolu ile bir çocuk daha yaptığını açıkladı. İkinci çocuklarının adını Exa Dark Sideræl Musk koymuşlar, kısaca "Y" diyorlarmış.
Röportajdan ortaya çıkan birkaç ilginç bilgi daha var.
- Grimes ilk çocuklarını (X olarak çağırıyorlar) Dune hikayesindeki Paul Atreides, kendisini de Paul'un annesi Jessica olarak görüyor.
- Musk kısa bir süre önce Grimes'a 10 yıl içinde Mars'a yerleşmeyi planladığını söylemiş.
- Kendisi için yapılan "manic pixie dream girl" tanımlamasından rahatsız olmuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın