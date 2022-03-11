Elon Musk'ın "Gizli Çocuğu" Ortaya Çıktı; Adıyla Yine Herkesi Şaşırttı!

Elon Musk'ın 2021 doğumlu bir çocuğu daha olduğu, eski eşi Grimes ile yapılan bir röportaj sırasında beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı. Çocuğun ismi de, en az bu haber kadar şaşırtıcı...