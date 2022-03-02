Elon Musk'ın Jetini Takip Ediyordu; Şimdi Hedefe Rus Oligarkları Aldı!

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk'ın uçağını adım adım takip edip internette konumunu yayınlayarak haberlere manşet olan genç, şimdi aynı şeyi Rus oligarklar için yapıyor. Açtığı yeni bir Twitter hesabında Rus milyarderlerin her adımını canlı bir şekilde yayınlıyor.
Twitter'da açılan Russian Oligarch Jets hesabı 19 yaşındaki Jack Sweeney tarafından işletiliyor ve ADS-B Exchange sisteminden yayınlanan herkese açık uçuş bilgilerini kullanarak jetlerin konumunu veriyor. Rus milyarderler savaş nedeniyle gelen yaptırımlardan dolayı ABD tarafından yakalanmamak için sürekli hareket halindeler. Mal varlıklarına el konulan, ödeme sistemlerinden çıkarılan ve seyahat özgürlükleri kısıtlanan bu isimler arasında Vladimir Potanin, Norilsk Nikel, Roman Abramovich ve diğer yedi kişi bulunuyor. Twitter hesabından Alexander Abromov'un jetinin Londra'dan Moskova'ya gidişi de yayınlandı.
Roman Abramovich's Jet LX-RAY Landed in Ankara, Ankara Province, TR. Apx. flt. time 35 Mins. pic.twitter.com/8mBVcRf47Q— Russian Oligarch Jets (@RUOligarchJets) March 2, 2022
Sweeney ayrıca, yalnızca Putin'e ve Putin'in kullanabileceği VIP jetlerine adanmış başka bir hesap işletiyor, ancak ADS-B kapsaması Rusya'da her zaman ideal olmadığı için seyahat bilgisinin tam olarak doğru olmayabileceğini de söylüyor.
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