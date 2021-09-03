Elon Musk'ın SpaceX'inden, Buzos'u Amazon'una Çok Sert Sözler...

Geçtiğimiz günlerde Amazon eski CEO'su Jeff Bezos, SpaceX'i Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) şikayet etmiş ve şirketin komisyon kurulunun kurallarını çiğnediği iddiasında bulunmuştu. FCC'yi, SpaceX'in ikinci nesil Starlink ağı geliştirme ve başlatma planlarını reddetmeye çağıran şirket, bunun sebebi olarak da SpaceX'in FCC kurallarını çiğnediğini göstermişti.
Amazon'un bu hamlesinin arkasından ise SpaceX de karşı atak olarak FCC'ye, Amazon'un kasıtlı olarak Starlink uydu hizmetlerini geciktirmeye çalıştığı açıklamasında bulundu. Amazon'un yan kuruluşu Kuiper Systems'in halen kendi uydu çözümünü tamamlayamadığı ve bu nedenle böylesi herhangi bir zemine oturmayan bir şikayette bulunduğunu söyleyen SpaceX, FCC başvurusunda "Amazon'un son hareketi ne yazık ki çaresizliğini ortaya koyuyor," dedi.
SpaceX, Amazon'un NSGO adı verilen uydu sistemi hakkındaki sorunları çözmek yerine, rekabeti yavaşlatmaya yönelik bir çaba içinde olduğunu söylerken, FCC'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmiş değil. Fakat Elon Musk ile Jeff Bezos arasındaki gerilimin hızla tırmandığı da açık. Bakalım dünyanın en zengin 2 iş adamının arasındaki bu gerilim nasıl sonlanacak...
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