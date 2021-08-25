Elon Musk'ın Starlink Uydu İnternet Hizmeti "Uçuşa Geçti"

Elon Musk, yayınladığı tweet ile, uydu internet hizmeti Starlink'in ulaştığı şaşırtıcı noktayı duyurdu. Üstelik Starlink ve Musk'ın durmaya hiç de niyetli olmadığı açık...