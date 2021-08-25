Elon Musk'ın Starlink Uydu İnternet Hizmeti "Uçuşa Geçti"

Elon Musk ve SpaceX, Musk'ın geçtiğimiz gün attığı bir tweet'le bir kez daha manşetlere taşınmış durumda. Elon Musk, SpaceX'in müşterilerine 100.000 Starlink terminali göndermeyi başardığını açıkladı. Bu da, şirketin 100.000 müşteriye ulaştığı anlamına geliyor.
100k terminals shipped!https://t.co/Q1VvqVmJ2i— Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2021
Starlink, Elon Musk'ın küresel geniş bant bağlantısı sağlama hedefi doğrultusunda çalışan iddialı bir projesi. Proje, yörüngeye gönderilen bir uydu serisi temeline dayanıyor. Starlink projesinin ilerleme hızı övgüye değer. Ne de olsa 100.000 az bir sayı değil ve daha da dikkat çekici olan, bunun hikayenin sadece başlangıcı olması.
Kasım 2019, uydu fırlatmalarının başlangıcı olarak tarihe geçmişti. Bugüne kadar şirket yaklaşık 1.700 uydu fırlatmada başarılı oldu. 100.000 siparişe ek olarak bekleyen yeni siparişlerin olduğunu da unutmayalım.
Şirket, milyonlara ulaşan daha büyük bir müşteri tabanına ulaşmanın yanı sıra yaklaşık 30.000 uydu fırlatmayı hedefliyor. Starlink şimdiden etkisini 14 ülkede hissettirdi. ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve 10 Avrupa ülkesi bu listede yer alıyor.
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