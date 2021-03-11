Elon Musk'ın Uydu İnterneti Starlink, Daha Fazla Yere Ulaşmanın Peşinde

Elon Musk'ın uydudan internet dağıtmayı amaçlayan şirketi Starlink, interneti Dünya üzerinde daha fazla yere yaymak için düğmeye bastı. İşte Starlink'in yeni planı...

  • Ercan Uğurlu
Musk, Starlink Ağını Tüm Dünyaya Yaymak İstiyor

Elon Musk'ın dahiyane fikri Starlink, kısa bir süre önce faaliyetine başladı. Starlink'in ne olduğunu daha önce bu yazımızda sizlere detaylı şekilde anlatmıştık. İnterneti, SpaceX'in uyduları aracılığı ile Dünya'nın herhangi bir yerine "uzaydan" getirebilen Starlink ile SpaceX, şimdi de interneti daha fazla alana yaymak için önemli bir talepte bulundu.

SpaceX, Starlink ile interneti daha fazla yere yaymak için FCC'ye yeni bir izin başvurusunda bulundu. Başvuru kabul edilirse, Starlink'in uydu terminalleri Dünya üzerindeki araçlara da internet sağlayabilecek. Kara taşıtları için yalnızca ABD topraklarına geçerli olacak olan başvuru, Dünya çapında ise gemiler ve uçaklar dahil pek çok taşıta geniş bant internet sağlamanın kapılarını açacak.

Starlink'in henüz çok yaygın bir kullanım sağlamadığı biliniyor. Henüz ABD, Kanada ve İngiltere'de Starlink'ten hizmet sağlanabilirken, Türkiye'den de başvurular başlamış durumda. Eğer FCC bu onayı verirse, Starlink için de önemli bir kilometre taşı aşılmış olacak.

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