Sadece 4 Yaşında Olan Küçük Çocuk, Dev Bir Buluş Yaparak Herkesi Şaşırttı

Sadece 4 yaşındaki bir "ufaklık", bilim insanlarının ve Dünyanın bugüne dek gördüğü en iyi ayak izi örneklerinden birini buldu.

04 Şubat 2021 13:00

Levent Öztürk