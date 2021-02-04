Sadece 4 Yaşında Olan Küçük Çocuk, Dev Bir Buluş Yaparak Herkesi Şaşırttı

Fosil avcıları, bu arayışın ne kadar zorlu olduğunu sıklıkla dile getirir. Ancak görünene göre Barry, Güney Galler'den dört yaşındaki Lily Wilder, bu konuda doğuştan bir yeteneğe sahip. Minik "paleontolog" Ocak ayındaki bir yürüyüş sırasında 220 milyon yaşındaki dinozor ayak izini fark eden ilk kişi oldu. Bu buluş, akademik anlamda çok önemli bir örneği temsil ediyor çünkü dinozorların evriminde grupların ilk farklılaşmaya başladığı erken bir dönemde oluşmuş durumda.
Ayak izi etkileyici bir şekilde çok iyi korunmuş durumda ve bilim insanlarına dinozorların nasıl yürüdüğü konusunda daha net bir bilgi vermesi ümit ediliyor. Ayak izi, dinozor ve tarihi timsahgiller ayak izleri için bilinen bir yaygın bölge olan Bendricks Bay'de denizin yakınındaki fosilleşmiş çöl çamurunun gevşek bir kısmında bulundu.
Bu yeni bulgunun bölgenin ünlü ayak izlerine yeni bir ek olduğunu düşünen Wilder ve ailesi, Galler Ulusal Müzesi Paleontoloji bölümü Amgueddfa Cymru'dan Cindy Howells ile iletişime geçti. Bay'deki ayak izlerine yabancı olmayan Howells, Wilder'in bulgusunu bölgede bulunan en iyi örneklerden biri olarak tanımlıyor. Ayak izi ayrı yumuşak kısımları ve hatta pençe izlerini gösterecek kadar net bir durumda ve bu da dinozor ayaklarının erken morfolojisi hakkında bilgi verebilir.
Ne yazık ki ne tür bir dinozorun bu izi bıraktığı belirlenebilmiş değil ancak Grallator adı verilen bir iz grubunun içerisinde yer alıyor. Bu grup, çeşitli çift ayaklı ve kısa bacakları olan dinozorlar tarafından bırakıldığı düşünülen küçük, üç parmaklı izlerden oluşuyor. 10 santimetre uzunluğundaki bu izi bırakan canlının yaklaşık ve 2,5 metre uzunluğunda olduğu düşünülüyor. Bu tür dinozorlar muhtemelen iki ayağı üzerinde yürüyor ve küçük hayvanlarla böcekleri avlıyorlardı.
Bulunduğu sahilin özel koruma altında olmasından dolayı ayak izinin araştırma amaçlı yerinden çıkartılması için özel bir izin alınması gerekti. İzin verildikten sonra fosil yerinden çıkartılarak Cardiff Ulusal Müzesi'ne götürüldü ve burada korunarak araştırılacak.
Howells yaptığı basın açıklamasında 220 milyon yaşındaki bu ayak izinin, Birleşik Krallık'taki en iyi korunmuş örneklerden biri olduğunu bir kez daha belirterek, yapılacak incelemelerden umutlu olduklarını söyledi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın