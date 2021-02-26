En Çok Hangi Windows Kullanılıyor? Yeni Windows Raporu Hazır!

Artık yavaş yavaş şubat ayını da noktalarken şirketlerden 2020'nin bu ayına ilişkin analiz raporları da gelmeye başladı. AdDuplex de periyodik olarak düzenlediği klasik Windows raporlarına bir yenisini daha ekledi ve Windows 10'un yayınlanan 20H2 güncellemesinin daha fazla kullanıcıya ulaşmayı başardığını belirtti.
AdDuplex'in hazırladığı son rapor, 80 bin bilgisayar üzerinden düzenlenmiş durumda ve şubat ayının 24 gününü temel alıyor. Buna göre hazırlanan raporda Windows 10 Sürüm 20H2 güncellemesi yüzde 3.2 oranında artış sağlamış ve Windows güncellemeleri arasında yüzde 20'lik bir paya ulaşmış. Ancak bu büyüme hızı yeterli değil. Zira bu artış, geçtiğimiz ayki rapor ile neredeyse aynı oranda büyümeye işaret ediyor.
Elbette kuşkusuz istikrar önemli, fakat bir yıl önce yayınlanan 1909 sürümü ile kıyaslandığında, 20H2 sürümünün yavaş kaldığı gözlemleniyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde hazırlanan Şubat 2020 tarihli raporda, Windows 10 N19U (1909) sürümünün daha yaygın olarak kullanıldığı ve Windows 10 cihazlarının yüzde 22.6'sında yüklü olduğu belirtilmişti. Buna karşın ise geçtiğimiz ekim ayında yayınlanan Windows 10 Sürüm 20H2 şu an yüzde 20'de.
Şu an Windows 10 cihazlar arasında en yaygın olarak kullanılan güncelleme, Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesi yani sürüm 2004 olurken, bu güncelleme yüzde 41.8 oranında pay almış durumda. Windows 10 20H2 sürümü ise ikinci sırada yer alırken, bahsi geçen Windows 1909 sürümü ise halen cihazların yüzde 26.8'inde yer alıyor.
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