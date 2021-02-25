Samsung'dan, Android 7 ve Öncesini Kullanan Galaxy Telefonlara Kötü Haber

Samsung, Android 7 ve öncesini kullanan Galaxy telefonları için kötü haberi verdi. Samsung Health, artık bu telefonlarda çalışmayacak!

  • Levent Öztürk
Eski ceplerde Samsung Health desteği sonlanıyor

Eski Samsung Galaxy akıllı telefonlarda Samsung Health uygulamasını kullananlar, kendilerine alternatif bir uygulama aramaya başlayabilir. Çünkü firma, Android 7 ve daha düşük cihazlar için uygulama desteğini 22 Mart tarihi itibariyle sonlandırmaya başlayacak. Yani, eğer halen Samsung Galaxy S5, Galaxy Note 5 veya Galaxy A3, A5 veya A7 tabletlerinden birini kullanıyorsanız Samsung Health uygulaması desteğinin sonlandırılmasından etkilenmeniz söz konusu.

Detaylar, SamMobile tarafından fark edilen bir ekran görüntüsünde belirtilmiş durumda ve bu ekran görüntüsünde Samsung, Samsung Health uygulamasının tüm özelliklerinden faydalanmaya devam etmek için kullanıcıları Android 8 veya daha yüksek bir sürüme güncellemeye veya yeni bir telefon almaya teşvik ediyor.

Henüz cihazlarını değiştirmek istemeyen kullanıcılar için ise durum biraz karışık. Samsung'un belirttiği üzere Health uygulaması Android 7 ve altında varlığını sürdürmeye devam edecek ancak "daha fazla destek olmadan sınırlı hizmet ve özellik ile" çalışacak.

Samsung'un bu mesajı, kullanıcıları Health uygulaması verilerini yedekleyerek eski Galaxy akıllı telefonlar için desteğin sonlanması sırasında yaşanabilecek veri kayıplarından kaçınmalarını hatırlatıyor.

Eğer halen bir Android 7 akıllı telefon kullanıyorsanız ve uygulamayı sıklıkla kullanıyorsanız cihazınızı değiştirmeyi düşünmenizde fayda olabilir. Ancak eğer uygulama sizin için çok önemli değilse, Samsung Health'in güncellenmiş özellikleri olmasa da telefonunuz halen olması gerektiği gibi çalışacağından dolayı çok büyük bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyoruz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Kablosuz Kulaklık Satın Alırken...

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
25 Şubat 2021 A101 aktüel kataloğunda TV, telefon, bluetooth kulaklık fırsatı
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)
18 Şubat 2021 A101 aktüel kataloğunda TV, tablet ve cep telefonu sürprizi

Günün En çok Okunanları
Elon Musk'ın Uzaydan Gelen İnterneti: Starlink Nedir; Türkiye'ye Gelecek mi
Şaşırtıcı Bir Buluş Daha: Bazı "Dünyalılar" Mars'ta da Yaşayabiliyor!
Google, Android 6.0 ve Üzeri İçin Yeni Özelliklerin Müjdesini Verdi
4500 dolarlık fiyatıyla ülkede Tesla satışlarını ikiye katladı
Sony, PlayStation 5'e Özel Yeni PlayStation VR Başlığını Duyurdu

 

 