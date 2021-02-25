Samsung'dan, Android 7 ve Öncesini Kullanan Galaxy Telefonlara Kötü Haber

Eski Samsung Galaxy akıllı telefonlarda Samsung Health uygulamasını kullananlar, kendilerine alternatif bir uygulama aramaya başlayabilir. Çünkü firma, Android 7 ve daha düşük cihazlar için uygulama desteğini 22 Mart tarihi itibariyle sonlandırmaya başlayacak. Yani, eğer halen Samsung Galaxy S5, Galaxy Note 5 veya Galaxy A3, A5 veya A7 tabletlerinden birini kullanıyorsanız Samsung Health uygulaması desteğinin sonlandırılmasından etkilenmeniz söz konusu.
Detaylar, SamMobile tarafından fark edilen bir ekran görüntüsünde belirtilmiş durumda ve bu ekran görüntüsünde Samsung, Samsung Health uygulamasının tüm özelliklerinden faydalanmaya devam etmek için kullanıcıları Android 8 veya daha yüksek bir sürüme güncellemeye veya yeni bir telefon almaya teşvik ediyor.
Henüz cihazlarını değiştirmek istemeyen kullanıcılar için ise durum biraz karışık. Samsung'un belirttiği üzere Health uygulaması Android 7 ve altında varlığını sürdürmeye devam edecek ancak "daha fazla destek olmadan sınırlı hizmet ve özellik ile" çalışacak.
Samsung'un bu mesajı, kullanıcıları Health uygulaması verilerini yedekleyerek eski Galaxy akıllı telefonlar için desteğin sonlanması sırasında yaşanabilecek veri kayıplarından kaçınmalarını hatırlatıyor.
Eğer halen bir Android 7 akıllı telefon kullanıyorsanız ve uygulamayı sıklıkla kullanıyorsanız cihazınızı değiştirmeyi düşünmenizde fayda olabilir. Ancak eğer uygulama sizin için çok önemli değilse, Samsung Health'in güncellenmiş özellikleri olmasa da telefonunuz halen olması gerektiği gibi çalışacağından dolayı çok büyük bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyoruz.
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