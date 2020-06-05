En çok indirilen PC oyunu ve konsol oyunu belli oldu! En çok onlar oynandı!

Playstore'dan en fazla indirilen oyunların listesi! Karantina döneminde Playstore oyun satışı rekoru kırdı. Peki en fazla hangi oyunlar indirildi? İşte son zamanların en beğenilen en çok indirilen PC ve konsol oyunu listesi!