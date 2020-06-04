Heyecanla beklenen oyun Sea of Thieves Steam'e geldi!

Sea of Thieves, artık Steam'de de var! Rare Ltd. tarafından geliştirilen aksiyon oyunu Sea of Thieves'in Steam'e gelmesi bekleniyordu. Merakla beklenen oyun Sea of Thieves Steam'e geldi...

Heyecanla beklenen oyun Sea of Thieves Steam'e geldi! Peki fiyatı ne kadar?

Sea of Thieves, Steam'de yerini aldı. Rare Ltd. tarafından geliştirilen korsan oyunu Sea of Thieves, bir süredir Windows Store'a bağlı bulunuyordu. Oyunla ilgili merakla beklenen bir gelişme yaşandı.

Daha önce Steam'de 3 Temmuz tarihinde satışa çıkacağı duyurulmuştu bu yüzden birçok Steam kullanıcısı için bu haber sürpriz oldu.

Yaklaşık 2 yıl önce piyasaya sürülen ve Xbox ve Windows kullanıcılarına özel bir oyun olan Sea of Thieves sürekli aldığı güncellemeler ile popüler olmaya devam ediyor.

SEA OF THE THIEVES NASIL BİR OYUN?

Sea of Thieves en basit anlatımı ile online bir korsancılık oyunu. Denize açılmak ve savaşmaktan, keşfetme ve yağmalamaya kadar korsan deneyimini oyunculara sunuyor.

Oyuna yalnız bir korsan olarak başlayabileceğiniz gibi, arkadaşlarınızla parti kurup kalabalık mürettebata sahip bir gemiyle de girebilirsiniz. Oyuncu sayısına göre geminin büyüklüğü değişiyor ki an itibarıyla oyunda iki gemi tipi mevcut.

Oyuna başladıktan sonra para kazanmak için görevler almanız gerekiyor. Başlangıç aşamasında sandık bulup teslim etmek ufak ufak para getiriyor, seviye atladıkça daha yüksek ödüle sahip sandık görevleri alınıyor. Ayrıca kapalı betada yer almasa da tam sürümde erzak toplama, hayvan teslimatı, kelle avcılığı ve daha birçok görev tipi yer alıyor.

SEA OF THIEVES SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Q9450 (2,6 GHz) veya AMD Phenom II X6 (3,3 GHz)
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 veya AMD Radeon 7750
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel i5 4690 (3,5 GHz) veya AMD FX-8150 (3,6 GHz)
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 veya AMD Radeon R9 380x
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

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