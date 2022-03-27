Apple'dan Yeni Bir AirPods Patenti: Kulaklıksız Kulaklık!

Apple'ın yeni bir kulaklık patenti daha ortaya çıktı. Bu patent gerçeğe dönüşürse, gelecekte AirPods "kulaklıksız bir kulaklık" olabilir...

  • Levent Öztürk
Yeni AirPods, "Kulaklıksız Bir Kulaklık" Olabilir

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