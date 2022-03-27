Apple'dan Yeni Bir AirPods Patenti: Kulaklıksız Kulaklık!

Bir sonraki Apple AirPods, bir çift kulak içi kulaklıktan oluşmayabilir. Kısa bir süre önce keşfedilen bir Apple patenti (Patently Apple aracılığıyla), şirketin AirPods gerçek kablosuz kulaklık ve kulaklık ailesinin bir parçası olabilecek yeni bir giyilebilir ses cihazı kategorisini araştırdığını gösteriyor.
Bu yılın başlarında CES'te görülen görünmez kulaklıklar gibi, bu patent de ses dalgalarını kullanıcının kulaklarına yönlendirebilen bir ses modülünü tanımlıyor. Ancak küçük bir soundbar'a benzeyen Noveto N1'in aksine Apple'ın patentli cihazı, yakaya nasıl takılabileceğini gösteren bir görsele sahip.
Kullanıcının müziğinin başkalarını rahatsız etmesini önlemek (ve bir miktar mahremiyet sağlamak için), ses dalgaları 'işitilebilirliği başkalarıyla sınırlayan parametrik bir hoparlör dizisi' tarafından odaklanacak.
Ayrıca patentte cihazın, sesi ve diğer sensörleri algılamak için mikrofonlar ile çevreye veya kullanıcının özelliklerine nasıl tepki verebileceğini de açıklanıyor. Patent, bunun içerebileceği sensör türleri hakkında fazla ayrıntıya girmese de, cihazın kullanıcının giysisinden çıkarıldığını algıladığında müziği otomatik olarak oynatmak/duraklatmak için bir kapasitif kuvvet sensörüne sahip olacağı tahmin edilebilir.
Patentin belirttiği üzere, 'kulaklık takmak biraz rahatsız edicidir ve kullanıcının ortam seslerini duymasını veya yakınındaki diğer kişilerle aynı anda etkileşim kurmasını engelleyebilir'.
Apple'ın patentte açıklanan cihazı gerçekten piyasaya sürüp sürmeyeceğini söylemek mümkün değil. Ancak bir patent başvurusunun mutlaka bir ürün sunulacağına işaret etmediğini hatırlatmakta fayda var.
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