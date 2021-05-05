En Güçlü Deco Mesh Çözümü Türkiye'de

TP-Link'in Mesh Ev WiFi çözümü olan Deco ailesinin en güçlü modeli Deco X90 Türkiye'de satışa sunuldu. Wi-Fi 6 teknolojili Deco X90, çok yüksek bağlantı hızlarından güvenliğe, 200 cihaza kadar destekten yapay zeka güdümlü ağa kadar gelişmiş özelliklere sahip.