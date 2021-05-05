En Güçlü Deco Mesh Çözümü Türkiye'de

En yeni kablosuz ağ standardı olan Wi-Fi 6 teknolojili model sayısını artıran TP-Link, aynı zamanda tek ağ adı ve şifre ile evlerde kesintisiz WiFi sağlayan Mesh ağ teknolojisine de ciddi yatırım yapıyor. Bu iki teknolojiyi birleştiren, WiFi 6 destekli Mesh çözümleri olan şirket, bunlara bir yenisini ekledi. Deco Mesh ailesinin en güçlü üyesi olan Deco X90, Türkiye'de satışa sunuldu.
Wi-Fi 6 teknolojisine sahip olan Deco X90, üç bant desteği ile çok yüksek kablosuz hızlar, daha geniş bir WiFi kapsama alanı, aynı anda çok sayıda (200 adet) cihazın ağa bağlanması gibi gelişmiş özellikler sunuyor. Büyük ve ağa bağlı çok cihaz olan evler için uygun bir çözüm olan Deco X90 ile aynı anda yüksek kapasiteli uygulamaları sorunsuzca çalıştırılabiliyor. Örneğin evde çalışan ebeveynler büyük dosyalar gönderip alırken ya da online toplantı yaparken, evin büyük çocuğu online oyun oynayabiliyor, küçük çocuk EBA'da eğitimini sürdürebiliyor; ağda tıkanıklık, yavaşlama ya da kapsama sorunu yaşanmıyor.
Al-Driven Mesh
Üstelik Mesh teknolojisi sayesinde bu işlerin hepsi evin içinde hareket halindeyken de yapılabiliyor. Al-Driven teknolojisi, evin içinde hareket halinde olan kullanıcıyı takip eden bir WiFi sunuyor. Yapay zeka güdümlü bu teknoloji, ağ ortamını, kullanıcı davranışlarını, bağlı cihaz kalitesini otomatik olarak öğreniyor. Gelişmiş algoritmalar, çeşitli faktörleri hesaba katıyor ve eve özgü ideal bir WiFi ağı sağlıyor. Deco X90 sayesinde çok geniş evlerde bile evin her yerinde kesintisiz ve yüksek hızlarda bağlantı yaşanıyor.
Deco X90, WiFi 6 ve Mesh teknolojisinin sağladığı avantajların yanı sıra güvenli bir ağ ve güvenli bir bağlantı da sunuyor. TP-Link'in yeni güvenlik paketi HomeShield, Deco X90 ile ücretsiz sunuluyor. HomeShield, içinde lisanslı antivirüs yazılımı olan ağın, bağlı cihazların ve aile üyelerinin internette güvenliğini sağlayan bir bütünleşik güvenlik paketi. Gelişmiş ebeveyn denetimlerinden ağın korunmasına, web sitesi engellemeden düzenli raporlamaya değin her şey HomeShield ile kolayca yapılabiliyor.
Son derce şık tasarımı ile evlerin her yerinde bir aksesuar gibi konumlanabilen Deco X90'ın kurulumu da çok basit. Android ve iOS destekli Deco uygulaması ile birkaç adımda kurulum yapılabiliyor, tüm ayarlar da bu uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
WiFi 6 teknolojili Deco X90 Mesh ağ çözümünün tavsiye edilen satış fiyatı (2'li paket) 549 USD (KDV dahil) olarak açıklanıyor.
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