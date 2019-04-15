En iyi Netfix Dizileri: İşte Bizim Top 10'umuz!
Eğer Netflix'te yeniyseniz ve yüzlerce içerik arasında ne izleyeceğinize karar veremiyorsanız, işte bizim size önereceğimiz en iyi 10 dizi!
Netflix'i açtınız; yeni bir diziye başlayacaksınız. Ama karşınızda o kadar fazla alternatif duruyor ki, hangi birini izleyeceğinize karar veremiyorsanız. O zaman, bir bilene danışmanın vakti geldi.
CHIP Online ekibi olarak, hepimizin belli başlı Netflix favorileri var elbette. Biz de kendi içimizde küçük bir araştırma yaptık ve herkesin favorilerini öğrendik. Sonrasındaysa, en fazla oy alan 10 Netfix dizisini sizler için bir araya getirdik.
Unutmayın; bu 10 dizi, bizim için en iyi 10 dizi. Zevkler ve renkler tartışılmaz; sizlerin de bu listeye eklemek ya da çıkartmak isteyeceğiniz yapımlar olabilir. Bunları bizlerle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olacağız.
Neyse, şimdi gelin, "bizim için" Netflix'in en iyi 10 dizisine birlikte göz atalım...
Black Sails
Kaptan Flint ve mürettebatı, korsanların dünyasında zorlu bir mücadeleye girişiyor. Robert Louis Stevenson'ın klasik romanı Define Adası'nın öncesini konu alan dizide, Flint ile birlikte, Long John Silver'ın da geçmişini öğrenme imkanı buluyoruz.
La Casa De Papel
Listemizdeki ilk Netflix Orijinal Yapımı... Profesör ve topladığı ekip, İspanya'daki darphaneyi soymaya karar veriyor. Bu soygun sırasında kimi zaman güldüren, kimi zaman üzen sayısız hikayeye tanık oluyoruz ve son bölüme kadar, olayların nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyoruz. Şimdilik 2 kısım olarak yayında olan dizinin üçüncü kısmı, 2019 yılı içerisinde yayınlanacak.
Spartacus
Spartacus efsanesinin başlangıcı, gelişimi ve sonunun konu edildiği dizi, gerek hikaye kurgusu, gerek müthiş oyunculuk performansları ile unutulmaz bir klasik olmayı başardı. Gladyatörlerin baş kaldırışı, herhalde bundan daha iyi bir şekilde anlatılamazdı.
Narcos
İkinci Netflix Orijinal yapımımız... Önce Kolombiyalı uyuşturucu baronu Escobar, ardından Cali karteli. ABD'nin uyuşturucu ile mücadele birimi olan DEA ajanlarının, Kolombiya'daki uyuşturucu devlerine karşı verdikleri savaş, son dakikasına kadar heyecanla izlenebiliyor.
Stranger Things
1980'lerin atmosferinde, birkaç çocuğun başrolde olduğu gizemli olaylar... Adından da anlaşılabileceği gibi, Staranger Things gerçekten oldukça gizemli bir dizi. Pek çok izleyiciye göre en başarılı Netflix Orijinal Yapımlarından biri olan Stranger Things'in yeni sezonu, 2019 yazında ekranlarda olacak.
El Chapo
Bir kez daha konumuz, ünlü bir uyuşturucu baronu: Meksikalı Guzman; ya da bilinen adıyla El Chapo (Cüce). El Chapo'nun büyük bir uyuşturucu imparatorluğunu nasıl kurduğunu, hapisten kaçış serüvenlerini ve tabii ki son olarak yakalanmasını büyük başarıyla ekrana taşıyan dizi, bir Netflix Orijinal Yapımı.
Black Mirror
Her bölümünde farklı bir hikaye anlatan Black Mirror, gizem sevenler için kaçırılmaması gereken bir dizi. Her bölümde aynı tempoyu bulamasak da, Black Mirror'un Orijinal Netflix yapımları arasında çok önemli bir yere sahip olduğu kesin.
House of Cards
ABD'li bir politikacı olan Frank Underwood ve eşi Claire Underwood'un, kirli politik oyunlarla bir politikacının nasıl yükselebileceğini izlemek bazen ilginç, bazen de "acı verici" oluyor. Başrol oyuncusu Kevin Spacey'in karıştığı bir skandal sonrası diziden kovulması, son sezonun Claire Underwood ekseninde gelişmesini sağlamıştı. Bu arada dizinin, ilk Netflix Orijinal içeriği olduğunu da belirtelim.
Orange is the New Black
ABD'deki bir kadın hapishanesinde yaşanan olayları anlatan dizi, bir dönem o hapishanede tutuklu bulunan Piper Kirman'ın yazdığı romandan yola çıkıyor. Hem karakterler, hem de oyunculuk son derece başarılı. İlk bakışta sıradan bir hapishane dizisi olarak görebilirsiniz ama bir Netflix Orijinal içeriği olan Orange is the New Black, aslında bundan çok daha fazlası. Dizi, son sezonu ile, 2019 yılı ortalarında izleyicisine veda edecek.
The End of the F***ing World
Bir kız ve bir erkek, iki sorunlu gencin evden kaçarak yaşadıkları kimi zaman komik, kimi zaman duygusal olayları konu alan The End of the F***ing World, kısa bölümleri tamamladığınızda ağzınızda kesinlikle hoş bir tat bırakacak. Bir Netflix Orijinal içeriği olan dizinin ikinci sezonunun çekim aşamasında olduğu biliniyor. Ama ilk sezonun sonunu izlediğinizde, ikinci sezonun nasıl gelişeceği konusunda eminiz sizin de kafanız bir hayli karışacak.
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