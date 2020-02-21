2020'de Çıkmış En İyi Netflix Dizileri

Netflix her geçen gün daha da büyüyerek 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. 2020 netflix dizileri izleme listenize her geçen gün büyüyerek merak konusu olmaya da devam ediyor. Bazı netflix dizileri 2020'de yeni bir sezonla geri dönerken, birçok yeni dizi, yayın hayatına 'merhaba' demekte... Netflix dizileri televizyon dünyasını çok sayıda orijinal içerik üretmeye devam ederek de domine etmeye devam ediyor. Her geçen gün eklenen yeni dizileri takip etmekte zorlanıyorsanız bu liste tam sizlik olabilir. İşte 2020'de yayına girmiş ya da girecek olan ve çok konuşulan Netflix dizileri:
1.Cagaster of an Insect Cage
Netflix Çıkış Tarihi: 6 Şubat.
Yeni anime şubat ayının başında yayına girdi. Bu dizi, Cagaster adlı bir hastalığın insanları akılsız öldürücü böceklere dönüştürdüğü, kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Hastalıktan 30 yıl sonrayı anlatan bu anime uzun süredir heyecanla bekleniyordu. 12 bölümden oluşan ve her bir bölümü 25 dakika olan dizi hem anime hem bilim kurgu sevenlerin dikkatini çekecektir.
2.Followers
Netflix Çıkış Tarihi: 27 Şubat
Bu seri, teknolojiye ve özellikle sosyal ağlara odaklandığı için Black Mirror'ın izlerini takip edecek gibi görünüyor. Netflix diziyi; şovu esprili, ilham verici ve yürekten bir dizi olarak tanımlıyor. Tokyo'nun ışıltılı dünyasını gözler önüne seren dizi Mika Ninagawa'nın yönettiği ve hatta senaryosuna da küçük dokunuşlarda bulunduğu ilk dizi olarak da dikkat çekiyor. Modayı sevenlerin ilgisini çekecek olan Followers başarılı moda fotoğrafçısı limi Nara'nın yaşadıklarını anlatıyor.
3.Queen Sono
Netflix Yayın Tarihi: 28 Şubat
Kraliçe Sono; Afrika kıtasından ilk Netflix Orijinal serisi olarak yeni bir dönüm noktası olacak. Dizi suç dünyası ile mücadele eden gizli bir ajanı konu ediyor. Kagiso Lediga tarafından yaratıldı ve Kraliçe Sono'yu Pearl Thusi canlandırıyor. Dizi Güney Afrika'nın en büyük suç çetesini yöneten Queen Sono'nun hayatını anlatarak merak uyandırıyor.
4.The Politician
Netflix Yayın Tarihi: Haziran 2020
İlk sezonu büyük beğeni kazanan Politikacı, ikinci sezon için hazırlanıyor. Dizi, Murphy ve düzenli meslektaşları Brad Falchuk ve Ian Brennan'ın ortak çalışmasıyla yaratıldı. Burjuva bir Santa Barbara hikayesi aracılığıyla, izleyiciye biraz hicivsel eleştiri ve sosyal yorum sunmaya çalışıyor. Kaliforniya'da yaşayan, Payton adındaki karakterin değişen politik isteklerini eleştirel bir dille sunan dizi daha şimdiden merakla bekleniyor.
5.Ratched
Netflix Yayın Tarihi: Kasım 2020
Netflix'in kanatlanmayı bekleyen bir başka yapımı Ryan Murphy projesi Ratched; One Flew Over The Cuckoo'nun karakteri Nest'in hikayesinin kökenine odaklanan yeni bir paralel şov olarak karşımıza çıkıyor. Sarah Paulson, Ken Kesey'in 1962'de yayımlanan romanında tanıtılan, duygusal olarak donuk Salem Devlet Hastanesi hemşiresinin gençlik yıllarını canlandıracak.
6.George Clooney's Watergate
Netflix Yayın Tarihi: 2020
Bir nesil genç Netflix izleyicisi, skandalların sonuna neden 'gate' eklediğimizi öğrenmek üzere... Netflix, Watergate skandalı hakkında; Başkan Richard Nixon'un itirafına ve istifasına yol açan bir dizi olayı konu alıyor. George Clooney'nin hala isimsiz olan ve yayın tarihi belli olmayan bu sekiz bölümlük dizinin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği de iddialar arasında... Skandalın kilit isimlerinin hikayesini anlatacak olan dizinin diğer yapımcıları arasında ise Matt Charman ve Grant Heslov bulunuyor.
7.Messiah
Netflix Yayın Tarihi: 1 Ocak 2020
True Detective, Source Code ve The Path'ın yıldızı Michelle Monaghan, Suriye'de gizemli bir geçmişe sahip, Mesih olduğunu iddia eden Al Masih'i canlandırıyor. Diğerleri onun dünyanın jeopolitik düzenini parçalara ayırmak isteyen politik bir üç kağıtçı olduğuna inanıyor. Olayların gizemi, Mesih, hiçbir açıklama yapılmadan İsrail sorgulama hücresinde kaybolduğunda iyice büyüyecektir.
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