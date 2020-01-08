2019'un En İyi Netflix Filmleri!

2019 yılına birkaç gün önce veda ettik. Söz konusu yıl içerisinde, Netflix'te yayınlanan pek çok sıradan film olduğu gibi, olağan dışı içeriklerle de tanıştığımız bir gerçek. Peki bu filmler hangileri? İşte bizim seçtiğimiz, 2019 yılında yayınlanan en iyi 6 Netflix filmi...
Fractured
Ray Monroe (Worthington), sakat kızı Peri'yi (Lucy Capri) ve korkmuş karısı Joann'ı (Lily Rabe) hastaneye getirince; yalnızca hastane temelinde değil; üçlü arasındaki ilişkiler arasında "muazzam" bir korku-gerilim hikayesi başlıyor. Film, IDMB'den görece düşük bir puan olan 6,3-10 puanını alsa da, izleyicilerden olumlu tepkiler aldı.
Always Be My Maybe
Ali Wong, Randall Park ve Marcus Kim gibi oyuncuların yer aldığı film, son derece keyifli bir romantik-komedi.
Soni
Hindistan'da çekilen yapımda, eski Hindistan polis güçlerinden Soni'nin kendisine karşı yapılan haksızlıklara karşı duramaması ve sonunda bir deniz güçleri komutanına "hak ettiği" eylemde bulunması konu alınıyor. Elbette bu eylem, kendisi için pek de hoş sonuçlara neden olmuyor; Soni kendini korumak için her şeyi feda ediyor.
The Forest of Love
Yapım kesinlikle 18 yaşından küçük abonelere önerilmiyor. 151 dakikalık yapım ünlü Uzak Doğulu yönetmen Sion Sono tarafından sinemaya uyarlanmış. Yapımda bolca şiddet ve her açıdan birbirinden karanlık gerilim sahneleri bulunuyor.
Marriage Story
Star Wars serisinde üstün performansı ile tanıdığımız Adam Driver ve Marvel filmlerinin vazgeçilmezi Scarlett Johansson, kalpleri ısıtacak bir romantik-komedi filminde birbirlerini buluyor.
The Irishman
The Irishman, Netflix'in uzun zamandır "en çok beklenen" filmi konumunda. Filmin baş rol oyuncularının Robert De Niro (Sheeran), Al Pacino (Jimmy Hoffa) ve Joe Pesci (Russell Bufalino) olması, bu beklentiyi doğal olarak zirveye taşıyor. Ne de olsa, her üç oyuncu da ayrı ayrı, başta Oscar olmak üzere sayısız ödüle layık görülmeyi başardı. Yönetmenlik koltuğunda ise Martin Scorsese gibi bir dev oturuyor.
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