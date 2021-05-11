Elon Musk'tan Tesla ve Dogecoin anketi: Bu kez takipçilerine sordu

Elon Musk, Twitter hesabından Dogecoin ve Tesla ile ilgili bir anket paylaştı. Geçtiğimiz aylarda Tesla otomobil satışlarında 2021 sonu itibarıyla Bitcoin'in de kabul edileceğini duyuran Musk'ın anketine olan ilgi oldukça yüksek.
Ankete gelen yanıt sayısı kısa sürede 1.5 milyonu geçti. Ankette 'evet' cevabı açık ara farkla önde gidiyor.
Do you want Tesla to accept Doge?— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2021
"Bitcoin İle Tesla Alınacak"
Geçtiğimiz aylarda Musk, "Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla yalnızca dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor ve Bitcoin'leri doğrudan çalıştırıyor. Tesla'ya ödenen Bitcoin, para birimine dönüştürülmeksizin Bitcoin olarak saklanacak. Bitcoin ile ödeme özelliği, ABD dışında bu yılın sonlarında kullanılabilecek" demişti.
Uydu Yerleştirme Ücreti DogeCoin Olarak Alınacak
SpaceX, 2022 yılında Ay'a bir uydu göndermek için çalışıyor. Elon Musk, Ay'a gidecek uydunun adının Doge-1 olacağını ifade etmişti. Öte yandan SpaceX yörüngeye uydu yerleştirme ücretini Dogecoin olarak kabul edeceğini açıkladı.
- SpaceX de Dogecoin dedi
- Elon Musk: "Şakaydı, gerçek oldu"
- Elon Musk'ın Şaşırtıcı "Kader" Rastlantısı:
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın