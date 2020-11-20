En Pratik YouTuber Mikrofonu: Rode Wireless Go

Dijital içerik dünyasının popüler platformu YouTube için içerik geliştiriyor veya benzer platformlar ya da tamamen profesyonel amaçlar doğrultusunda ses ve video işleriyle ilgiliyseniz Rode markasını zaten yakinen tanıyorsunuzdur. Bu alanda fazlaca bilinen, popüler markalardan olan Rode'un ürünleri gerçekten de üst seviye özellikler sunuyor ve bununla beraber farklı kategorilerde çok sayıda çözüm sunuyorlar. Bunlardan biri de tamamen kablosuz yapıda geliştirilen lav mikrofonu Wireless Go oluyor.
Bu cihazın özellikle mobil ortamda video çekme rahatlığını maksimize eden en pratik YouTuber mikrofonu olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Çünkü ürün gerçekten de pratik ve gerçekten de sorunsuz çalışıyor.
Wireless Go'nun yanında bir de farklı bir cihaz daha var: Rode Lavalier Go. Bu cihaz da kablolu yaka mikrofonlarından vazgeçemeyenlerin bir ekürisi. Bu ikisi beraber de çalışıyor. Şimdi bu incelememizde tüm bunlardan bahsedeceğiz ve her 2 cihazın da özelliklerine yakından bakacağız. Ama daha çok Wireless Go'nun üzerinde duracağımız açık. Peki, o halde şimdi Wireless Go bize neler sunuyor, yakından bakalım.
Rode Wireless Go Tasarımı Nasıl?
Rode Wireless Go, "küçük telsiz mikrofon" konseptinin en somut örneği olarak karşımıza çıkıyor. Hem alıcı hem verici şeklinde yalnızca 31 gram ağırlığında olan bu kare şeklindeki cihazlar, ses ihtiyacını tam olarak çözüyor ve pratik bir kullanım sunuyor.
Her 2 cihaz da hafif olmalarının yanı sıra boyutlarıyla oldukça küçük görünüyorlar. Kare şeklindeki tasarımları özellikle kameraya bağlayacağınız kısım için ideal olurken, yaka mikrofonu olarak kullanılansa kimileri tarafından beğenilmeyebilir belki. Eğer bu kısım da minik bir mikrofon şeklinde görünsün istiyorsanız, o halde ekürisi Rode Lavalier Go'yu almanız gerek. Böylece Rode Lavalier Go'yu Wireless Go'ya bağlayabiliyorsunuz ve bu tip kullanımda da Wireless Go'yu arkasındaki klips ile belinize sabitleyebiliyorsunuz. Cihazları bu şekilde kullandığınızda ise Wireless Go'nun bir anda en küçük bel tipi vericisi haline gelmiş olduğunu da söyleyelim.
Rode Wireless Go Nasıl Çalışıyor?
Gerçekten sorunsuz bir kullanım sunan cihazı çalıştırmak için ise yapmanız gereken çok basit. İki cihazı da açar açmaz birbirleriyle kendileri eşleşiyorlar. Sonrasında da birini yakanıza, diğerini de kameranızın jak girişine takmanız yeterli oluyor. Kablo sorunu da yok bu arada, cihazın kutusu içinde tüm bağlantı kablolar yer alıyor. Hatta hem alıcı hem verici için ayrı ayrı USB-C şarj kablosunun yerleştirilmiş olması da gerçekten de büyük incelik olmuş.
Kutuda ayrıca güzel bir taşıma çantası yer alırken, 2 de rüzgar pedi bulunuyor. Bunu mikrofonun üzerindeki alana takabiliyorsunuz, böylece rüzgarlı havalarda ses olumsuz etkilenmiyor.
Rode Wireless Go Özellikleri Neler?
Wireless Go, Rode'un Seri III dijital 2.4 GHz teknolojisini kullanıyor. Bu sayede verici üzerinde yer alan izolasyonu yüksek omni-directional mikrofonu ile beraber iyi bir performans gösterebiliyor. Bu arada cihazın menzili de oldukça yüksek. 70 metreye kadar stabil performans sağlayabiliyorsunuz ki, bu da özellikle kurgulu açık hava çekimleri için ideal bir mesafe.
Rode Wireless Go Şarjı Ne Kadar Sürüyor?
Bu arada mikrofonların tek şarj ile 7 saate kadar pil performansı sağlayabildiğini de söyleyelim.
Alıcı üzerinde minik bir ekran yer alıyor. Bu ekran üzerinden vericinin ses takibini yapabiliyor, bağlantı kalitesini ve kalan şarjı görebiliyorsunuz.
Ayrıca yine ekran üzerinden ses desibel ayarını görmeniz mümkün. Alıcının yanındaki dB düğmesi ile 3 kademe şeklinde de ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz.
Sonuç
Açıkçası Wireless Go gerçekten de başarılı bir cihaz olmuş. Biz de bir süredir kayıtlarımızı Wireless Go ile yapıyoruz ve bundan sonra da bu cihazla devam edeceğiz gibi görünüyor. Hem ofis kayıtlarında hem dış çekimlerde pratik olması ve performansıyla gayet beğendiğimiz bir cihaz oldu. Ancak dediğimiz gibi kare şeklindeki yaka alıcısı bu tasarımla her zaman herkese hoş gelmeyebilir veya arkadan klipsli yapısı sebebiyle her kıyafete uygun olmayabilir. O nedenle Rode Lavalier Go'yu da kullanmak isteyebilirsiniz ki biz de genellikle bu kullanım şeklini tercih ettik. Ayrıca yapacağınız röportajlarda da bunun kullanımı daha rahat oluyor.
Peki, fiyatlar nedir?
Rode Wireless Go Fiyatı Ne Kadar?
Rode Wireless Go set olarak şu an Compel'in web sitesinde 2465 TL fiyatla temin edilebiliyor. Rode Lavalier Go'yu da yine 742 TL fiyatla satın alabiliyorsunuz. Elbette ucuz ekipmanlar değiller, fakat pratik ve performanslı olmaları ile uzun yıllar pek çok videoda da size en iyi şekilde eşlik edecekleri de açık.
EDİTÖRÜN SEÇİMİ
CHIP Online Notu: %91
+ Kablosuz çalışma
+ Küçük boyutlar
+ Dahili şarj edilebilir piller
+ Pratik kullanım
+ Performans
- Kare tasarım
Teknik Detaylar
İletişim Tipi: 2.4 GHz Dijital Hareketli Frekans sistemi
Akustik Prensip: Pre-polarize pressure transducer
Polar Pattern: Omni
Eşdeğer giriş Gürültüsü @ Maks kazanç: 21.8 dB (A-Weighted)
Frekans Aralığı: 50 Hz - 20 kHz
Harici Mikrofon Girişi: 20 Hz - 20 kHz
Maksimum Çıkış Seviyesi: +3 dBu
Maksimum SPL: 100 dB SPL (1 kHz @ 1 mt.)
Dinamik Alan: 100 dBA (Mikrofon preamplifikatörü)
Güç Gereksinimi: USB ile şarj edilen dahili Li-Po pil
Pil Ömrü: 7 Saat
Analog Giriş: 3.5 mm TRS lavalier mikrofon giriş (Verici)
Analog Çıkış: 3.5 mm TRS (Alıcı)
Bilgisayar Bağlantısı: USB (Firmware güncelleme için)
Ağırlık: 31 gr.
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