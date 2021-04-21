Epson, 2050'ye Kadar Yeraltı Kaynaklarından Bağımsız Hale Gelecek

Global teknoloji lideri Epson, Çevre Vizyonu 2050'yi yenilediğini duyurdu. Buna göre 2050'ye kadar salınandan daha fazla karbonu atmosferden çekerek 'karbon negatif' şirket olacak ve yeraltı kaynaklarından bağımsız hale gelecek. Epson, 2023'e kadar elektrik ihtiyacının yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak.