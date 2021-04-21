Epson, 2050'ye Kadar Yeraltı Kaynaklarından Bağımsız Hale Gelecek

Global teknoloji lideri Epson, sürdürülebilirliği sağlamak ve toplumları zenginleştirmek için şirketin 2050 çevre hedeflerinin temeli olan Çevre Vizyonu 2050'yi yeniledi. Epson, 2050 yılına kadar 'karbon negatif' (salınandan daha fazla karbonun atmosferden çekilmesi) olacak ve yer altı kaynaklarından bağımsız hale gelecek.
Epson, Japonya'nın Nagano kentinin zengin bir doğaya sahip olan bölgesi Suwa'da 1942 yılında kuruldu. Faaliyet gösterdiği toplumlarla uyumlu bir şekilde birlikte yaşama, her zaman şirketin temel taşlarından biri oldu ve faaliyetleri küresel olarak genişlemiş olsa bile çevreye saygı kültürü sarsılmadı. Her zaman iddialı çevresel hedeflerini sürdürdü. Epson, 2008'de Çevre Vizyonu 2050'yi kurdu ve 2018'de onu değişen bir çalışma ortamına göre yeniden düzenlemek için revize etti.
Bu son revizyon, şirketin arzu edilen hedefi olarak 'sürdürülebilirliğe ulaşmayı ve toplulukları zenginleştirmeyi' belirleyen Epson 25 Renewed kurumsal vizyonunun bir parçası olarak yapıldı. Spesifik olarak Epson, karbondan arındırma ve kaynak geri dönüşümü gibi önemli toplumsal sorunların üstesinden gelme taahhüdünü açıkça gösteren hedefler belirliyor ve bunları başarmak için somut çabalarla ilerliyor.
Epson Çevre Vizyonu 2050 nedir?
Epson, sürdürülebilirliği sağlamak ve toplumları zenginleştirmek için 2050'ye kadar karbon negatif ve yeraltı kaynaklarından bağımsız olacak.
Epson, Çevre Vizyonu 2050 ile şunları hedefliyor:
- 2030'a kadar toplam emisyonları 1,5 derece senaryosuna uygun olarak azaltacak.
- 2050'de karbon negatif olacak ve yeraltı kaynaklarından bağımsız hale gelecek.
- Ürün ve hizmetlerin tedarik zincirlerinin çevresel etkisini azaltacak.
- Döngüsel bir ekonomide sürdürülebilirlik sağlayacak ve yaratıcı, açık inovasyon yoluyla endüstrinin sınırlarını ilerletecek.
- Uluslararası çevre girişimlerine katkıda bulunacak.
Sera gazını 2 milyon ton azaltacak
18 Mart 2021'de oluşturulan Epson 25 Renewed kurumsal vizyonu, Çevre Vizyonu 2050'yi içeriyor. Bu vizyon doğrultusunda Epson, önümüzdeki 10 yıl içinde karbonsuzlaştırma, kaynak geri dönüşümü ve çevresel teknoloji geliştirmeye 100 milyar yen harcamayı ve yatırım yapmayı planlıyor. Bu çabaların, şirketin tedarik zincirindeki sera gazı emisyonlarını 2 milyon tondan fazla azaltması bekleniyor. Bu 100 milyar yenlik yatırımın dışında bile Epson, yönetim kaynaklarını müşterilerin çevresel etkilerini azaltan ürün ve hizmetler geliştirmeye yoğunlaştıracak.
Ayrıca Epson, dünya çapındaki grup tesislerinin tümünün elektrik ihtiyaçlarını 2023 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından (yenilenebilir elektrik) karşılamaya karar verdi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın