Epson, 50 Milyon Tanklı Yazıcı Sattı!

Epson, yüksek kapasiteli mürekkep tanklı yazıcı serisi olan EcoTank ile 50 milyon adetlik satışa ulaştı. Dünyada mürekkep depolu yazıcılar pazarında 10 yıldır lider olan Epson EcoTank serisi, yüzde 90'a varan tasarruf oranıyla dikkat çekiyor. Epson 50 milyonluk EcoTank üretimiyle CO2 emisyonlarını da 160 bin tonun üzerinde azalttı.

Epson, 50 Milyon Tanklı Yazıcı Sattı!

Epson, yüksek kapasiteli mürekkep tanklı yazıcı serisi EcoTank ile 50 milyonluk global satış rakamına ulaştı. 2010 yılında pazara sunulan Epson EcoTank serisi, 170 ülkede 10 yıldır üst üste tanklı yazıcılar pazarında liderliği elinden bırakmadı. Epson, mürekkep kartuşlarının ana bileşeni olan plastikten tasarruf ederek, CO2 emisyonlarını da azalttı. Yapılan hesaplamalara göre tüm bu ünitelerin kartuş yazıcı olması halinde salınacak CO2 emisyonları ile karşılaştırıldığında yaklaşık 166 bin tonluk emisyon düşüşü sağlandı.

Kartuş ihtiyacı yok

Epson, EcoTank modelleriyle kullanıcılara kompakt, hızlı, çok işlevli ve ekonomik bir seçenek sunuyor. EcoTank, yenilikçi tasarımıyla mürekkep maliyetini yüzde 90 oranında azaltıyor. Kartuş ihtiyacını tamamen ortadan kaldıran büyük mürekkep tanklarıyla daha fazla baskı alma imkanı sunuyor. Yeniden doldurmayı en aza indiren bu EcoTank modeli, ofis ve ev kullanıcıları için ideal. Evden çalışan kullanıcılar için yüksek performans sunarken küçük işletmeler ve ofisler için de tüm beklentileri fazlasıyla karşılayacak kapasitede.

EcoTank 10 yıldır pazar lideri

Güçlü marka bilinirliği ve kapsamlı bir ürün yelpazesi ile öne çıkan Epson, arka arkaya 10 yıldır yüksek kapasiteli mürekkep depolu yazıcı pazarındaki en büyük payını korumaya devam ediyor. Toplumdaki hızlı değişimler, 2020 mali yılı boyunca ofis ve eğitim baskı ortamlarındaki değişikliklere neden oldu. Epson, tüm segmentlerde, müşterilerin baskı maliyetleri ve çevresel etkiler konusunda endişelenmeden baskı almalarını sağlamak için çalışmaya devam ediyor.

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