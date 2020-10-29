Epson, 50 Milyon Tanklı Yazıcı Sattı!

Epson, yüksek kapasiteli mürekkep tanklı yazıcı serisi olan EcoTank ile 50 milyon adetlik satışa ulaştı. Dünyada mürekkep depolu yazıcılar pazarında 10 yıldır lider olan Epson EcoTank serisi, yüzde 90'a varan tasarruf oranıyla dikkat çekiyor. Epson 50 milyonluk EcoTank üretimiyle CO2 emisyonlarını da 160 bin tonun üzerinde azalttı.