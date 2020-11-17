Epson, 816 Bin Ağacın Temizleyeceği Kadar Kirliliği Azalttı

Epson, ofis tipi mürekkep püskürtmeli yazıcılarıyla Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgelerinde son 1 yılda hem çevreyi korudu hem de maliyet tasarrufu sağladı. Bu dönemde satılan Epson ofis tipi mürekkep püskürtmeli yazıcılar, lazer yazıcılara göre yaklaşık 50,9 milyon kWh enerji tasarrufu yaptırdı. Bu rakam yılda 816 bin ağacın temizleyeceği 17,7 bin tonluk karbondioksit salınımına denk geliyor. Epson'un teknolojisiyle çevrenin yanında enerji maliyeti de sağlandı. Yılda 5,9 milyon Euro'luk enerji tasarruf edildi.
Hem çevre hem de ekonomiye faydalı
Epson, gelişmiş iş ekolojisi ve ekonomilerini desteklemek amacıyla lazer baskıdan ofis tipi mürekkep püskürtmeli yazıcıya geçişi birkaç yıldır destekliyor. Pandemi yönetiminin ve iyileşmenin bir sonraki aşamasına geçerken, sürdürülebilirliği iş planlarına dahil etmek, hem gezegeni hem de uzun vadeli iş sağlığını korumamıza yardımcı olacak.
Epson Europe başkan yardımcısı Darren Phelps, "Birçok ülkede uygulanan 'evde kal' önlemleri, önemli bir çevresel iyileşme ile sonuçlandı. İş ve ekonomik iyileşme aşamasına geçerken, görülen çevresel faydaları sürdürmek temel amacımız olacak" diyor. Phelps şöyle devam ediyor: "Örneğin teknoloji seçimlerindeki küçük değişiklikler buna yardımcı olabilir. Ve güç tüketiminin azaltılması yalnızca CO2 üretimini azaltmakla kalmayıp aynı zamanda maliyet tasarrufu anlamına geldiğinden, sürdürülebilir seçimler aynı zamanda ekonomik faydaya da yol açıyor. İşletmelerin diğer işlevlere yatırım yapmaları için kaynak kalmasını sağlıyor."
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