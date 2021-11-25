Epson, Yosundan Biyoplastik Üretimi İçin Düğmeye Bastı

Global teknoloji lideri Epson, çevresel etkiyi azaltmaya yönelik yeni malzeme ve teknolojilerin geliştirilmesine odaklandı. Epson, sürdürülebilirlik ve inovasyon alanında yaptığı 100 milyar Japon yeni büyüklüğündeki yatırımın duyurulmasından sonra insan ve gezegen odaklı Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vereceğini açıkladı. Bu hedefle bu ürün ve malzemelerin gelişmesine fon sağlayacak. İlk hedef doğadan gelen ve doğada çözünebilen plastik ve geri dönüşümlü metaller kullanmak olacak
İsrafı azaltmayı hedefliyor
Epson bu konuda başarıya ulaşmak ve küresel rekabet gücünü arttırmak üzere, fikir üretmeye ve fikirleri pazara sunmaya yönelik izlediği yöntemleri, yeni inovasyon ve girişim sermayesi fonlarıyla desteklenen bir modelle ele alıyor. Her türlü inovasyonun, kaynakların kullanımının en aza indirgenmesinden israfın azaltılmasına kadar toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi temel alması hedefleniyor. Bu amaçla çalışanlar her şeyden önce sürdürülebilir çözümlere odaklanan bir yaklaşım içerisinde paylaşmaya ve yeni fikirler üzerinde iş birliği yapmaya daha fazla teşvik edilecek. Epson, gelirlerde aşırı büyüme amacı gütmeden adil kâr elde etmeyi, sahip olduğu tescilli teknolojiler, ürünler ve hizmetlerden yararlanan açık ortaklıklar ve işbirlikleri yoluyla sürdürülebilir bir toplumu desteklemeyi taahhüt ediyor.
Girişim fonuyla destekliyor
Epson, birlikte çalışmaya ve açık inovasyona hız vermek üzere, girişim yatırımlarına ayrılmış 5 milyar Japon yeni (72 milyon USD) büyüklüğündeki başlangıç sermayesiyle 2020 yılında kurmuş olduğu girişim sermayesi inovasyon fonu Epson X'i daha da fazla destekleyecek. Epson Europe Başkanı Yoshiro Nagafusa, "Açık inovasyonu istikbalimiz için önemli bir itici güç olarak görüyoruz. Artan işbirliği, ortaklıklar ve bilgi paylaşımı, kalkınmayı ve inovasyonu daha iyi hale getiriyor" diyor. Nagafusa, denizlerdeki plastiklerin neden olduğu çevre kirliliğinin dikkat edilmesi gereken küresel bir sorun haline geldiğini belirterek, "Fosil yakıt bazlı reçineleri değiştirerek ve karbondioksit emisyonlarını ve çevresel etkiyi azaltarak hem insanlara hem de gezegene fayda sağlayacak çözümler sunmanın mümkün olduğuna inanıyoruz" diye konuşuyor.
Yosundan biyoplastik üretimi
Açık inovasyonun avantajlarını uygulamalı olarak ortaya koyan Epson, birlikte çalışma amacı güden bir konsorsiyumun parçası olarak, yeni tür biyoplastiğin (biyolojik kaynaklardan türetilmiş plastik maddeler) geliştirilmesine katkıda bulundu. "Pararesin", Öglena yosununda depolanan bir polisakkarid olan paramilonu kullanan, umut vaat eden yeni bir biyokütleli plastik. Bu konsorsiyum, konvansiyonel plastiklere yönelik uygulanabilir bir alternatif olan denizde çözünebilen, biyokütleden türetilmiş plastikler alanında 2030'a kadar yılda yaklaşık 200.000 tonluk tedarik kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.
Hurda metal tozunu 3 boyutlu yazıcıyla dönüştürecek
Epson, alt kuruluşu Epson Atmix aracılığıyla, otomobillere ve elektrikli parçalara yönelik olanlar da dahil bileşenler üretmek için kullanılabilecek, atık metallerden rafine edilmiş metal tozları kullanarak 3 boyutlu kalıplama amaçlı ürünler geliştirerek döngüsel bir imalat altyapısı oluşturmak için çalışıyor.
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