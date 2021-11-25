Epson, Yosundan Biyoplastik Üretimi İçin Düğmeye Bastı

Global teknoloji lideri Epson, insan ve gezegen odaklı Ar-Ge çalışmalarını artırma kararı aldı. Bu hedef çerçevesinde çevresel etkiyi azaltan yeni malzemeler ve teknolojilerin gelişmesini fonlayacak. İlk hedef yosundan elde edilen biyoplastik ve hurda metal tozundan 3 boyutlu yazıcıyla üretim yapmak.