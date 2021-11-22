NASA ve Space X, Bir Asteroidin Yörüngesini Değiştirmek İçin Hazır!

2017'den beri NASA, bir uyduyu bir asteroide çarptırarak, asteroidin rotasını değiştirip değiştiremeyeceğini görmek için test sürecindeydi ve 2019'da bu çabada SpaceX'in de yardımını aldı. Şirket, artık statik fırlatma testini tamamladığını ve Double Asteroid Redirection Test'in (DART) fırlatma tarihi olarak 23 Kasım'ı hedeflediğini paylaştı. Yani yarını...
SpaceX tarafından gönderilen bir tweet'te, o gün saat 22:21 PT'de NASA, "Gelecekte Dünya'yı tehdit eden bir asteroidin keşfedilmesi durumunda, rotasını değiştirmenin etkili bir yolu olup olmadığını görmek için kasıtlı olarak DART uzay aracını bir asteroide çarpacak" dedi.
Statik fırlatma testi, bir fırlatma aracını devreye almaya hazır hale getirmenin birkaç adımından biri ve motor çalıştırma performansını kontrol ederek basınç ve sıcaklık gibi değerleri ölçüyor. Bu aşamanın tamamlanması ile beraber SpaceX ve NASA en önemli testi yapmaya hazır görünüyor.
DART, Didymos (Yunanca "ikiz" anlamına gelen kelime) adlı iki gövdeli ikili bir asteroidi hedefliyor. Didymos B, 160 metre büyüklüğünde ve 780 metre büyüklüğündeki daha büyük Didymos A'nın yörüngesinde dönüyor. İkili asteroit, 2022'de ve yine 2024'te Dünya'yı güvenli bir şekilde geçecekti - gezegenimizle temas kurma yolunda değillerdi.
Ancak NASA, önümüzdeki 100 yıl içinde potansiyel olarak bizimle çarpışabilecek en az 23 nesne belirlediğini söylüyor. Bir savunma stratejisi bulmak, meteorların ufukta görünmesi durumunda insanlığı korumanın en önemli parçası olabilir.
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