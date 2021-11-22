NASA ve Space X, Bir Asteroidin Yörüngesini Değiştirmek İçin Hazır!

NASA ve SpaceX, asteroidlerin yörüngesini değiştirmenin mümkün olup olmadığını test etmek için uzayda büyük bir deneme yapmaya hazır. Büyül çarpışmanın yarın gerçekleşmesi bekleniyor!