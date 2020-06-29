Ergonomik Bir Çalışma Alanı Nasıl Oluşturulur?

İnsan bedeni masaya bağlı, sürekli ekrana bakar konuma uygun yaratılmadığından masa başı duruş şeklinin sağlığa zarar vermesi beklenmedik bir durum değil. LG, tüketicilerin sağlığını korumaya katkıda bulunmak, rahatça çalışmalarını sağlayacak ergonomik bir çalışma alanı oluşturmak için bazı ipuçları veriyor.