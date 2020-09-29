ESET Mobile Security 6.0 Çıktı! İşte Özellikleri!

Dünya çapında ortalama 2,3 milyar kişi Android işletim sistemli cihaz kullanıyor ve bu cihazların çoğu pek çok kişisel ve hassas verilerimizi barındırıyor. Öte yandan Android tabanlı kötü amaçlı yazılımlar da giderek artıyor. Bu nedenle mobil cihazlara yönelik tüm tehdit türlerine karşı koruma sağlayan antivirüs çözümleri çok büyük önem taşıyor.
ESET Mobile Security, sunduğu güçlü koruma ile kullanıcıların verilerini kaybolmaya, sızıntıya ve yanlış kullanıma karşı koruyor. Aynı zamanda kimlik avından koruma özelliği ile güvenli bir tarama ortamı sunuyor. EMS ayrıca isteğe bağlı olarak, cihazın durumu ve nerede olduğu ile ilgili mümkün olduğunca gerçek zamanlı bilgi sağlayabiliyor ve böylece fiziksel anlamda kayıptan veya çalınmadan da koruyabiliyor.
Ödeme Koruması ile daha güvenli bankacılık
Tüm dünya ile eşzamanlı olarak Türkiye'de de kullanıma sunulan yeni ESET Mobile Security çözümü (6.0 sürümü), siber saldırganların işini zorlaştırmak için yeni bir güvenlik katmanıyla geliyor. Ödeme Koruması özelliği, online bankacılık işlemleri ve online alışveriş gibi uygulamalarda ekstra koruma sağlıyor. Bu özellik Google Play Store'dan indirilen ve finans kategorisine ait olan tüm uygulamaları otomatik olarak sınıflandırıyor ve potansiyel tehditlere karşı tarıyor.
Nasıl çalışıyor?
Kullanıcının uygulama listesine bir "güvenli giriş" simgesi ekleniyor ve buradan, hassas finansal verilere sahip olan uygulamalar başlatılabiliyor. Böylece giriş ekranını kopyalayarak kimlik bilgilerini çalmaya yönelik sahte uygulamalara veya kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlayabiliyor. Bir uygulama güvenli giriş modülünden başlatılmasa bile, Mobile Security virüsten korunma, ağ kullanımı ve aygıtın kök durumu için taramaya ve korumaya devam ediyor.
Arama Filtreleme ve Hırsızlık Önleme
6.0 sürümü, istenmeyen gelen aramalardan koruma sağlayan Arama Filtreleme özelliği ve daha basit şifre kullanma ve sıfırlama olanağı sağlayan Hırsızlık Önleme özelliğine ilişkin de kullanım ve tasarım değişiklikleri içeriyor.
Mobil cihazlar, hayatımıza ilişkin hassas verileri taşıyor
ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, "Mobil cihazlar günlük hayatımızın merkezinde ve yalnızca arkadaşlarımızı veya ailemizi aramaktan, mesaj atmaktan çok daha fazla anlam taşıyor. Mobil cihazlarımız günümüzde cüzdanlarımıza, anılarımıza ve işlerimize doğrudan erişim sağlıyor. Bu nedenle kişisel verilerimizin, özellikle hassas finansal verilerimizin koruma altında olması hayati önem taşıyor" diye konuştu.
Parasal işlem yaparken, güvende hissetmeniz önemli
Erginkurban, sözlerini şöyle sürdürdü: "ESET Mobile Security'nin en son sürümü ile kullanıcılarımızın cihazlarından finansal işlemler yaparken tam olarak güvende hissetmelerini ve kötü amaçlı yazılım, kimlik avı girişimlerinden korunmalarını istiyoruz. ESET olarak, teknoloji kullanıcılarının güvenliği için çalışıyoruz ve yenilikçi çözümlerimizle tanınmaktan gurur duyuyoruz."
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