Eski Android Cepler Nasıl Korunur? Önlem Alın, Hack'lenmeyin!

Artık işletim sistemi güncellemesi almayan bir cihazınız varsa, gelecekte güvenlik açıklarının peşinde koşan birileri tarafından hack'lenme olasılığınız hiç de düşük değil. Bu yüzden router'ınızdan telefonunuza tüm cihazlarınızı güncel tutmanızda büyük fayda var.
Bu yazımızda Android'li telefonlara odaklanacağız. İlk olarak Ayarlar > Gelişmiş > Sistem Güncellemesi yolunu izleyin ve bekleyen bir güncelleme olup olmadığına bakın. İzlemeniz gereken yol, telefondan telefona biraz değişebilir.
Antivirüs koruması edinin: Mümkün olduğunca tüm güncellemeleri yüklediyseniz, güçlü bir antivirüs uygulaması yükleyin. Bu çoğu kullanıcı için abartılı gelebilir, ancak işletim sisteminiz yeterince sık güncelleme almıyorsa veya hiç almıyorsa, bir antivirüs sizi bir miktar koruyabilir.
Bu arada, uygulamaları sadece Play Store'dan indirmeye ve öncesinde sahte uygulamalara karşı yorumları gözden geçirmeye dikkat edin.
Üçüncü parti işletim sistemi kullanın: Telefonunuzla birlikte gelen "stok" yazılımı terk edip LineageOS gibi üçüncü parti bir işletim sistemine geçebilirsiniz. Bunu yapmanız, hiçbir güvenlik sorunu veya sorun yaşamayacağınız anlamına gelmiyor, ancak en azından düzenli olarak güvenlik güncellemesi alabileceksiniz. Bu sayede güncellenmeyen bir işletim sistemine kıyasla daha güvenli bir telefonunuz olacaktır.
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