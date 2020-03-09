Google İçin Yeni Dönem Eylül Ayında Başlıyor

Google, yeni alan adlarını tararken bir süredir mobil web sitesini (yani sitenin mobil sürümünü) kullanıyordu. Arama devi şimdi bütün alan adlarına genişletmeye hazır. Değişiklik, eylül ayında yürürlüğe girecek.
Google, yıllar süren bu geçiş aşamasına ilişkin, arama sonuçlarında görünen sitelerin yüzde 70'inin mobil öncelikli dizin oluşturmaya geçiş yaptığını söyledi. Firma, eylüle kadarki sürede web sitelerini mobil öncelikli dizin oluşturmaya taşımaya devam edecek.
Teknoloji devi, mobile öncelik veren dizin oluşturmayı ilk olarak 2016'da denemeye başlamıştı. Bu kapsamda 2018 itibariyle aramaların çoğunluğu, mobil öncelikli hale geldi. 2019'da ise yeni alan adlarının mobil web sayfaları öncelikli olarak tarandı. Bu yeni adım, sürecin doğal bir aşaması olarak değerlendirilebilir.
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