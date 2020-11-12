Eski Android Telefonlar, Pek Çok İnternet Sitesine Giremeyecek

Eski Android telefonlar, Eylül 2021'den sonra güvenli sitelere erişim sağlayamayacak. Peki, bu sorun hangi telefonları kapsıyor?

  • Ercan Uğurlu
Eski Android Telefonlar İçin Eylül 2021 Tehlikesi!

Android platformunda güncellemeler fazlasıyla önemli. Güncel bir işletim sistemi kullanmak ve güvenlik yamalarını düzenli olarak almak telefonunuzu güvenli kılmanın en temel 2 yolu. Güncellemelerin aksatılması ise en büyük açık anlamına gelirken, elbette bu ikisini telefonunuza güvenli uygulamalar yüklemek takip ediyor. Ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre ise, bazı Android telefonları Eylül 2021'den itibaren büyük bir tehlike bekliyor.

Bundan yaklaşık 5 yıl kadar önce ilk ücretsiz sertifikasını veren Let's Encrypt, Mozilla ve Cisco ile beraber yola çıkmıştı. Geliştirdikleri kök sertifika programı ile beraber mobil platformda web sitelerinin güvenle ziyaret edilmesi amacı güden topluluk, şimdi ise sertifika süresinin dolduğunu açıklamış durumda.

Peki, bu ne anlama geliyor?

Eski Android işletim sistemleri, sertifika süresinin dolacağı Eylül 2021 yılından sonra güvenli web sitelerine erişim sağlayamayacak. En azından bildiğimiz yollarla. Açıklanana göre ise bu durumdan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi öncesi telefonlar etkilenecek.

Let's Encrypt'ın yaptığı açıklamaya göre ise Android kullanıcılarının yüzde 33.8'lik kısmı Android 7.1.1 ve daha eski işletim sistemi sürümlerini kullanıyor. O nedenle eğer siz de bu kesim içindeyseniz, en güvenilir yol Eylül 2021'e kadar telefonunuzu değiştirmek olacak.

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