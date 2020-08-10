Herkese bir tane lazım! İçinde konaklanabilen yüzen kapsülle tanışın

Koronavirüsün hayatımıza girmesi ile birlikte tatil seçenekleri de değişti. Birçok kişi izole, sakin bir tatil tercih ediyor. Siz de böyle bir tatil düşlüyorsanız içinde konaklanabilen yüzen kapsül Anthénea ile tanışın...