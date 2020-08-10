Herkese bir tane lazım! İçinde konaklanabilen yüzen kapsülle tanışın

Konaklama ve otelcilik koronavirüs yüzünden en kötü etkilenen sektörlerden biri. Koronavirüsten uzakta, risksiz tatil yapmak şu sıralar en çok araştırılan şeylerin başında geliyor. Yapılacak tek şey durumun mevcut duruma uyum sağlamak ve risksiz bir tatil geçirmeye çalışmak.
İzole tatil isteyenler için deniz üzerinde yüzen bir kapsül tasarlandı. Su üzerinde yüzen bu lüks kapsül, koronavirüsten ve riskten uzakta tatil yapmak isteyenlere alternatif oluyor.
MODERN TASARIMLA DOĞAL ORTAMI BİRLEŞTİRİYOR
Anthénea adlı bu tasarım, 25 yılı aşkın bir süredir insanların yeryüzünde yaşayabileceği çeşitli yollar üzerine kafa yoran deniz mimarı Jean-Michel Ducancelle'ın projesi. 1977 James Bond filmi The Spy Who Loved Me'den esinlenen Ducancelle, modern tasarımla doğal ortamı birleştirerek dairesel bir konaklama birimi oluşturdu.
Su üzerinde bir yapı olan Anthénea, deniz dibine ve ekosistemlerine herhangi bir zarar gelmesini engelleyen kum vidalı ankraj sistemi ile çevre dostu olacak şekilde tasarlandı. Bunun yanı sıra, konukların tüm elektrik ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak için tamamen güneş enerjisiyle çalışıyor ve tüm atıkları filtreleyen yalnızca temiz suyu serbest bırakan özel siyah ve gri su istasyonları ile donatıldı.
İçinde tam donanımlı bir mini mutfak, XL boyutlu bir yatak odası, küvetli bir banyo (deniz suyu veya tatlı su seçimi ile), bir kanepe ve diğer mobilyaların bulunduğu bir salon alanı bulunuyor.
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞIYOR
Kapsül, yüzde 100 güneş enerjisiyle çalışan ve kendi kendine yeten bir konaklama birimi.
MÜTHİŞ MANZARALAR İÇİN 360 DERECELİK DAİRESEL BİR YAPISI VAR
İnsanların her yönden muhteşem manzaraya tanıklık etmeleri için camlı, 360 derecelik dairesel bir dış cepheyle tasarlandı.
Kapsül ayrıca herhangi bir navigasyon becerisi olmayanların bile yavaş "keşif modunda" yelken açmasına olanak tanıyor. Bir gemi sertifikasına sahip olduğu için bir tekne olarak da pazarlanıyor.
30 metrelik güvertesi olan Anthénea, özel kişilere yaşam alanı olarak sunulmasının yanı sıra otel süiti olarak da kullanılabilir.
GECESİ 330 DOLAR
Anthénea kapsülleri şu anda otellere, işletmelere ve özel kişilere kiralama ve satın alma temelinde sunuluyor. Fiyatlandırma olarak 1 gecesi ortalama 330 dolar. Kendi kapsülüne sahip olmak isteyenler ise 535.000 dolar ödemek zorunda.
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