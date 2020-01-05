Eski Google Yöneticisinden Şaşırtıcı İddialar!

Google'ın eski uluslararası ilişkiler küresel lideri, Çin'de özgür ifade ve mahremiyet haklarını korumaya çalıştığı için firmadan "itildiğini" iddia ediyor. Ross LaJeunesse yeni paylaştığı bir mektupta, 11 yıl boyunca Google'da çalıştıktan sonra "yeniden yapılanma" bahanesi ile işten çıkartıldığını söyledi. LaJeunesse, firmanın "kötü olma" sloganından uzaklaştığını belirtiyor. Eski yönetici, daha alt seviye bir rol ile iş hayatına geri dönmektense Maine'de bir Senato koltuğu için aday olmaya karar vermiş durumda.
LaJeunesse, Google'a 2008 yılında katılmıştı. The Washington Post'un belirttiği üzere Google'ın Project Dragonfly adı verilen sansürlü bir arama motoru ile Çin'e geri dönmeyi planladığı 2017 yılı civarında, Google'ın özgür ifade ve mahremiyeti koruması gerektiği yönünde önemli çalışmalar yapmaktaydı.
O dönemde Google'ın baş avukatı Kent Walker gibi kişiler, insanlık haklarına resmi bir adanmanın Google'ın yükümlülüğünü arttırabileceğini söyleyerek endişelerini belirtmişlerdi. LaJeunesse, buna rağmen çalışmalarına devam etti ve söylediğine göre kıdemli yöneticiler sürekli olarak çalışmalarına itiraz etmenin yeni bir yolunu buldular ve Google'ın geçtiğimiz yıl resmi olarak kapattığı Project Dragonfly'ın başlatılması konusunda görüşmelerde kendisini konu dışı bıraktılar. Ayrıca LaJeunesse, işyeri kültürünün firma içi farklılıkları da desteklemediğini iddia ediyor.
Google sözcüsü Jenn Kaiser, Engadget'a yaptığı açıklamada Google'ın insan hakları organizasyonlarını ve çabalarını desteklemeye sarsılmaz bir şekilde kendisini adamış olduğunu ve bu adanmışlığın, pek çok çalışanını etkileyen yeniden yapılanma ile ilgili olmadığını söyledi. Ayrıca sözcü, yeniden yapılanmanın ardından Ross'a aynı seviye ve tazminat ile yeni bir pozisyonun önerildiğini ancak kendisinin bunu reddettiğini söyleyerek, politik kariyer hedefi için başarılar dilediklerini belirtti.
Her ne kadar LaJeunesse'in iddiaları Maine'de Susan Collins'e karşı Senato koltuğu için vereceği mücadeleye hazırlanma döneminde ilgi çekmek için bir fırsat kullanımı olarak görülebilse de, Google'ın insan hakları veya işyeri farklılığını desteklemediğine dair yapılan ilk iddialar bunlar değil. Hatta benzer iddialar, uzun bir süredir politik adayların sıklıkla kullandıkları söylemler olarak öne çıkıyor ve bu da bu problemin kısa süre içerisinde ortadan kaybolmayacağını gösteriyor.
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