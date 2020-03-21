Essential Tasarımcısından Gerçeğe Dönüşemeyen Telefon Tasarımları

Kapanan telefon üreticisi Essential'ın tasarımcısı, firmanın planladığı ama artık gerçeğe dönüşme şansı pek kalmayan telefonların konsept görüntülerini paylaştı

Essential Tasarımcısından Konsept Görüntüleri

Android'in kurucusu Andy Rubin'in telefon firması Essential, bu senenin başlarında kapanmıştı. Essential ayakta kalsaydı, nasıl telefonlar yapmayı planladığı ortaya çıkmaya devam ediyor.

PH-2 konsept tasarımı, ilk Essential Phone ile aynı temel tasarım öğelerini paylaşıyor. Çift kameraya sahip prototip, manyetik pinlere ve arka yüzde bulunan bir parmak izi tarayıcısına sahip. Buna karşın telefonun kenarlarının daha yuvarlak olması ve mat arka yüzeyi dikkat çekiyor. Firmanın eski tasarımcısı Kevin Hoffman'a göre PH-2 üretilseydi, IP68 su geçirmezliği ile gelecek ve böylece ilk telefonun sorunlarından birini çözecekti.

Hoffman, PH-2'nin mühendislik doğrulama testinde iptal edildiğini, dolayısıyla piyasaya sürülmeye çok yaklaştığını söylüyor.

Yukarıda yer alan Essential PH-3 ise firmanın bu sene üzerinde çalıştığı bir telefon. PH-3'ün amacının OLED ekrana yer verebilmek için maliyetleri kısmak olduğu, bunun için düşük kaliteli maddeleri kullandığı anlaşılıyor.

Bu arada Hoffman, Project Gem'e ait (en yukarıda) fotoğrafları da paylaştı. Firma bu cihazda Gorilla Glass'ın üreticisi Corning'in yardımıyla tek parça 3D cam üretmeye yönelik bir yol geliştirdiğini söylüyor.

Bu cihazların Essential'ı tekrar karlı hale getirip getirmeyeceğini bilemeyeceğiz, ancak firmanın kapanması, bu konuda olumlu düşünmediği sonucunu çıkarıyor.

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