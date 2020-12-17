Evde Kendi İşini Kurmak İsteyenler İçin Seçenek

Global teknoloji lideri Epson, kendi işini kurmak isteyenler için düşük sermayeli bir alternatif sunuyor. Kendi ürünlerini üretmek isteyen girişimciler veya küçük işletmeler Epson modelleriyle kumaşa, kupaya, çantaya baskı yapabiliyor. Böylece düşük maliyetlerle kendi markasını yaratarak hediyelik eşya ve promosyon ürünleri üretebiliyor.
Herkes kendi markasını yaratabilir
Epson, SureColor SC-F100 ve SC-F500 modelleriyle herkesin kendi işini kurmasına destek oluyor. Her iki model de kupa, anahtarlık, polyester tişört ve diğer küçük eşyalar gibi promosyon ve kişiselleştirilmiş ürünlerin üretimi için ideal seçenekler. Epson Ticari ve Endüstriyel Baskı Makineleri satış yöneticisi Ersel Samiloğlu, "Kullanıcılar yeni bir girişim ile kendi markasını yaratabiliyor. Özellikle evden çalışmanın da etkisiyle artık bu tür ürünler daha fazla ilgi görüyor. Biz de Epson olarak teknolojimizi kullanıcıların hayal gücünü gerçekleştirmesi için sunuyoruz" diyor.
Bir masa yeterli!
Bir A4 masaüstü yazıcı kadar yer kaplayan Epson SureColor SC-F100, sertifikalı orijinal Epson süblimasyon mürekkep kullanan bir yazıcı olarak küçük işletmelere üretim için hızlı geri dönüş süreleri ve düşük toplam sahip olma maliyeti (TCO) sağlıyor. Kurulum, kullanım veya bakım için uzman bilgisi gerektirmeyen modeldeki 140 ml'lik mürekkep şişeleri kartuş bazlı mürekkeplere göre daha düşük maliyetli bir alternatif sunuyor. Kullanıcıların yazıcıyı çalıştırmak için uzman olmaları da gerekmiyor. Baskı işleri Epson'un özel sürücüsü kullanılarak Wi-Fi üzerinden gönderilebiliyor. Bütün bu özelliklerinin yanı sıra kullanıcılar iki yıllık standart Epson garantisi altında güvende oluyor.
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Çalışırken mürekkep dolumu
Epson'un 24 inçlik (60 cm'lik rulo ve A4/A3 desteği ile) ilk süblimasyon mürekkep kullanan yazıcı modeli SureColor SC-F500 ise hediyelik eşya ve promosyon ürünü üreticileri, fotoğraf laboratuvarları, giyim üreticileri ve kopyalama merkezleri için geliştirildi. Yenilikçi mürekkep çözümüyle baskı sırasında mürekkep biterse iş devam ederken tanklar doldurulabiliyor. Bu da çalışma sırasındaki kesintileri azaltıyor. 4,3 inçlik dokunmatik ekranı gereken bilgilere kolayca ulaşmayı sağlıyor hatta eldiven takarken bile ekran kolayca kullanılabiliyor. Bu model de yine iki yıllık standart Epson garantisi ile müşteriye sunuluyor.
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